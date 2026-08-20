Še vedno uporabljate starejši Office ali Windows? Office 2024 Pro za 19,99 € in Windows 11 Pro za 13,55 €

Office 2024 Pro je trenutno na voljo za 19,99 €. Paket vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access in OneNote ter ponuja vse ključne aplikacije za vsakodnevno delo, študij in upravljanje projektov. Najnovejša različica prinaša izboljšane funkcije za delo s podatki v Excelu, učinkovitejša orodja za pripravo predstavitev v PowerPointu ter dodatne možnosti organizacije v Outlooku. Za uporabnike, ki potrebujejo licenco za več naprav, je na voljo tudi Office 2024 Pro za 3 računalnike za 49,99 €, kar pomeni približno 16,66 € na računalnik.
Windows 11 Pro je med promocijo na voljo za 13,55 €. Operacijski sistem vključuje napredne funkcije, kot so šifriranje BitLocker, oddaljeno namizje (Remote Desktop) in virtualizacija Hyper-V, ki so še posebej uporabne za zahtevnejše uporabnike in manjša podjetja. Poleg tega Windows 11 prinaša prenovljen uporabniški vmesnik, izboljšano večopravilnost s funkcijo Snap Layouts ter številne optimizacije, ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše delo v primerjavi s starejšimi različicami sistema Windows.
Office 2024 Pro z doživljenjsko licenco v kratkem na razprodaji!
- Office 2024 Pro Plus – 19.99€
- Office 2024 Pro – 3 PCs – 49.99€ (16.66€ Per PC)
- Office 2021 Pro Plus – 28.88€
- Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75€ (27.38€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25€ (25.75€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00€ (25.00€ Per PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€
- Office 2019 Pro Plus – 25.25€
Pristni ključi Windowsja po neverjetnih cenah!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Priborite svoj pristen paket Office + Windows za male denar. (Koda za popust: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 32.45€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 32.25€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 38.19€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus - Package – 37.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Package – 36.99€
- Visio Professional 2024 – 55.99€
- Project Professional 2024 – 55.99€
Cenejša orodja vrhunskih znamk:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Office 9 – 30.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
- Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€
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