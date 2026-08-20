Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Še vedno uporabljate starejši Office ali Windows? Office 2024 Pro za 19,99 € in Windows 11 Pro za 13,55 €

Ljubljana, 20. 08. 2026 00.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
P.R.
260810 720p kso SL

Uporabniki, ki še vedno uporabljajo starejše različice Officea ali odlašajo z nadgradnjo sistema Windows, si lahko ogledajo aktualno akcijo programske opreme Keysoff. Promocija vključuje znižane cene za več Microsoftovih izdelkov, med najbolj priljubljenimi ponudbami pa izstopata Office 2024 Pro in Windows 11 Pro, ki sta namenjena tako domačim kot poslovnim uporabnikom.

Office 2024 Pro je trenutno na voljo za 19,99 €. Paket vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access in OneNote ter ponuja vse ključne aplikacije za vsakodnevno delo, študij in upravljanje projektov. Najnovejša različica prinaša izboljšane funkcije za delo s podatki v Excelu, učinkovitejša orodja za pripravo predstavitev v PowerPointu ter dodatne možnosti organizacije v Outlooku. Za uporabnike, ki potrebujejo licenco za več naprav, je na voljo tudi Office 2024 Pro za 3 računalnike za 49,99 €, kar pomeni približno 16,66 € na računalnik.

Windows 11 Pro je med promocijo na voljo za 13,55 €. Operacijski sistem vključuje napredne funkcije, kot so šifriranje BitLocker, oddaljeno namizje (Remote Desktop) in virtualizacija Hyper-V, ki so še posebej uporabne za zahtevnejše uporabnike in manjša podjetja. Poleg tega Windows 11 prinaša prenovljen uporabniški vmesnik, izboljšano večopravilnost s funkcijo Snap Layouts ter številne optimizacije, ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše delo v primerjavi s starejšimi različicami sistema Windows.

260810 720p kso SL

Office 2024 Pro z doživljenjsko licenco v kratkem na razprodaji!

Office 2024 Pro Plus – 19.99€

Office 2024 Pro – 3 PCs – 49.99€ (16.66€ Per PC)

Office 2021 Pro Plus – 28.88€

Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75€ (27.38€ Per Key)

Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25€ (25.75€ Per Key)

Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00€ (25.00€ Per PC)

Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€

Office 2019 Pro Plus – 25.25€

 

Pristni ključi Windowsja po neverjetnih cenah!

Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€

Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)

Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)

Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)

Win 11 Home - 1 PC – 13.25€

Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€

Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€

Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€

Win 10 Home - 1 PC - 8.25€

Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€

Win Server 2025 Standard – 30.99€

Win Server 2025 Datacenter – 31.99€

 

Priborite svoj pristen paket Office + Windows za male denar. (Koda za popust: SKK62)

Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 32.45€

Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 32.25€

Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60€

Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 38.19€

Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus - Package – 37.99€

Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Package – 36.99€

Visio Professional 2024 – 55.99€

Project Professional 2024 – 55.99€

 

Cenejša orodja vrhunskih znamk:

Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€

Ashampoo Office 9 – 30.99€

IObit Driver Booster 13 – 17.69€

Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€

EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€

EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€

Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€

Odkrijte več orodij>>>

 

Zakaj izbrati Keysoff?

Keysoff je zaupanja vredna globalna spletna trgovina, specializirana za izvirne licenčne ključe za računalniške operacijske sisteme, pisarniške programe za produktivnost in programska orodja. Z zavezanostjo k vrednosti in kakovosti Keysoff že več let služi strankam po vsem svetu ter vedno sledi filozofiji "Stranka na prvem mestu", da zagotovi najboljšo možno izkušnjo nakupa. Kaj dobite pri Keysoff:

Pristne Microsoftove licence  zagotovljeno pristne

Takojšnja dostava po e-pošti  brez čakanja, brez pošiljanja

Brezplačna tehnična podpora  pred in po nakupu

Varno plačilo  vaši podatki ostanejo zaščiteni

Zaupanja vredno po vsem svetu  4,8 na Trustpilotu, več tisoč mnenj

Vprašanja? Kontaktirajte nas kadar koli: service@keysoff.com.

 

Naročnik oglasne vsebine je Century Genius Ltd.

programska oprema razprodaja keysoff

Gran Canaria ali Tenerife?

Vnetje dlesni in parodontoza? Rešitev je aktivni kisik

24ur.com Doživljenjska licenca za Office 2024 Pro za 16,99 € in Windows 11 Pro za 13,55 € v okviru Keysoffove razprodaje ob sredini leta
24ur.com Originalna različica sistema Windows 11 za 13,66 € in Microsoft Office 2021 za 27,75 € na Keysoff!
24ur.com Nepremagljiva ponudba: ogromen prihranek pri nakupu Microsoft Officea!
24ur.com Nepremagljivi velikonočni popusti za Windows 11 in Office 2021 – zdaj na Keysoff že od 10€!
24ur.com Nadgradite računalnik z Windows 11 Pro in Microsoft Office Pro 2021 že od 10 €
24ur.com Akcija na programsko opremo za osebne računalnike: ključ za Office 2021 Pro že za 31,25 € in ključ za Windows 11 Pro za samo 13,05 €!
24ur.com Posodobite računalnik in povečajte produktivnost z Windows 11 Pro in MS Office 2021 – že od 11 evrov
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
bibaleze
Portal
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
zadovoljna
Portal
Znani slovenski par pričakuje sina
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
vizita
Portal
Čiščenje holesterola iz krvi odstranjuje tudi mikroplastiko?
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Šolski koledar 2026/27: kdaj bodo prvi podaljšani vikendi in počitnice?
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
moskisvet
Portal
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
dominvrt
Portal
Vročina je minila, nevarnost pa ne: zdaj je pravi trenutek za pregled balkonskih rož
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
okusno
Portal
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
voyo
Portal
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907