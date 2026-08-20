Še vedno uporabljate starejši Office ali Windows? Office 2024 Pro za 19,99 € in Windows 11 Pro za 13,55 €

Office 2024 Pro je trenutno na voljo za 19,99 €. Paket vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access in OneNote ter ponuja vse ključne aplikacije za vsakodnevno delo, študij in upravljanje projektov. Najnovejša različica prinaša izboljšane funkcije za delo s podatki v Excelu, učinkovitejša orodja za pripravo predstavitev v PowerPointu ter dodatne možnosti organizacije v Outlooku. Za uporabnike, ki potrebujejo licenco za več naprav, je na voljo tudi Office 2024 Pro za 3 računalnike za 49,99 €, kar pomeni približno 16,66 € na računalnik.

Windows 11 Pro je med promocijo na voljo za 13,55 €. Operacijski sistem vključuje napredne funkcije, kot so šifriranje BitLocker, oddaljeno namizje (Remote Desktop) in virtualizacija Hyper-V, ki so še posebej uporabne za zahtevnejše uporabnike in manjša podjetja. Poleg tega Windows 11 prinaša prenovljen uporabniški vmesnik, izboljšano večopravilnost s funkcijo Snap Layouts ter številne optimizacije, ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše delo v primerjavi s starejšimi različicami sistema Windows.