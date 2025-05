Se veleposlaništvo ZDA z objavo vmešava v slovensko notranjo politiko?

OGLAS

Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji je na družbenem omrežju X delilo besede ameriškega podpredsednika JD Vancea. "Verjeti v demokracijo pomeni, da ima vsak državljan modrost in glas. Ne bi se smeli bati svojih soljudi, četudi izražajo poglede, ki so v nasprotju s pogledi vladajočih," so zapisali ter ob njem delili tudi črno-belo sliko volilne skrinjice in lističa. Prav zaradi tega so se pojavila številna ugibanja, da se v njihovi objavi morda skriva nekoliko drugačno sporočilo.

Na naše vprašanje, ali se njihov zapis dejansko nanaša na prihajajoči referendum, nam sicer na ameriškem veleposlaništvu niso odgovorili. Sporočili so sicer, da sta svoboda govora in demokracija vrednoti, ki si ju tesno delita tako Evropa kot Združene države, umik od njih pa da predstavlja eksistencialni izziv za evropsko demokracijo. Dodali so, da so ameriški predsednik Donald Trump, državni sekretar Marco Rubio in podpredsednik te vrednote tudi že večkrat poudarili, Vance na primer v svojem govoru na Münchenski varnostni konferenci februarja letos. "Kot ameriško veleposlaništvo v Ljubljani bomo še naprej spodbujali in zagovarjali prednostne naloge te administracije in prebivalcev Združenih držav. Prav tako si bomo s slovensko vlado in njenimi prebivalci še naprej prizadevali krepiti globoke zgodovinske in kulturne vezi, ki že dolgo povezujejo naše narode," so še dodali.

