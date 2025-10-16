Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Se veljavnost vinjet podaljša, četudi te potečejo pred 1. decembrom?

Ljubljana, 16. 10. 2025 19.46 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Mark Vidrih
Komentarji
18

Uporabniki avtocest predlog vlade, da se veljavnost vinjet za štiri mesece podaljša, večinoma podpirajo, a številni se še vedno sprašujejo, ali jim podaljšanje pripada tudi v primeru, da jim letna vinjeta poteče pred 1. decembrom. Na Darsu zagotavljajo, da bo podaljšanje povsem avtomatično, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek pa napoveduje: "Z deli bomo nadaljevali, podobno gnečo pričakujte tudi v prihodnjem letu."

vinjeta veljavnost avtoceste
Naslednji članek

V svetu slepih in slabovidnih: realnost, na katero so se privadili

Naslednji članek

Prah, hrup in prometni kaos: vsakdan v Sneberjah

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luka40
16. 10. 2025 20.47
Folku so ponudili 40€, da bo tiho in se še dve leti stal na avtocesti!! Morali bi jih ukiniti za 2 leti haloooo ne pa 40 €!!
ODGOVORI
0 0
Sokrates
16. 10. 2025 20.45
Koliko slinjenja ker je podaljšal za 4 mesece, dan pred tem da težke milijone za Ukrajino, katerim se je že tako dalo ogromno in preveč, potem naslednji dan klasična deflekcija, samo da odvrne pozornost, niti so mediji (haha, mediji), poročali preveč o tem, torej... naslednji dan pa kao nekaj "da". Te vinjete so tako 100 procentov precenjene, pa niti ena stranka o tem nikoli nič. Nikoli. Niti pred volitvami. Ta nadzorovana opozicija, gate keeperji, kot so SNS, Resnica, Levica... ahhhh, dečki moji dragi, če bi vi vedeli v kakšno sranje smo mi zabredli, za 4 generacije bomo zadolžili naše potomce
ODGOVORI
0 0
Monster_cat
16. 10. 2025 20.42
Vse to se bo placalo....nic bat. Spet ena predvolilna fluskola. Folk ne nasedajte!
ODGOVORI
0 0
Positive vibes
16. 10. 2025 20.31
-1
Vsi moramo bit enaki pred zakonom in vsak k je kupil vinjeto ne samo novembra ali decembra bi moral imet enake možnosti in se mu za enako obdobje podaljšat. Enakost pred zakonom ker vsi stojimo na AC ne samo določeni!!!
ODGOVORI
0 1
SuperVeloce
16. 10. 2025 20.44
Vsakdo, ki bo imel veljavno vinjeto na dan 1.12., bo imel podaljsano. Nima veze, a si jo ravno kupil, ali pa ti bi potekla en dan kasneje.
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
16. 10. 2025 20.23
+3
Se pravi vse izdane vinjete namesto 12 mesecev veljajo 16?
ODGOVORI
3 0
štajerc65
16. 10. 2025 20.19
+1
Le čevlje sodi naj kopitar, šivilja pa se naj briga za krojenje oblek. Očitno državna infrastruktura ni za vse.
ODGOVORI
1 0
periot22
16. 10. 2025 20.17
Za parking na cesti bi morale biti zastonj!!!!!!!
ODGOVORI
0 0
bodi
16. 10. 2025 20.17
+3
hehe in ko bo poteklo teh dodatnih 4 mesecev bodo pa dvignili ceno vinjete ,da dobijo razliko teh mesecev . barabinstvo
ODGOVORI
4 1
štajerc65
16. 10. 2025 20.17
+1
Aja drugo leto z deli nadaljujete. Se pravi spet zastoji? In zakaj potem sploh vinjeto kupit???? To leto je bila gneča skozi vi pa podaljšate vinjeto za 4 mesece? Drugo leto zastonj, a bi šlo?
ODGOVORI
1 0
odpisani zasedli vlado
16. 10. 2025 20.15
+2
Ker se ne vozim po tistih cestah sem mnenja,da se vinjete podražijo vsaj za trikratno ceno,ker si golobova sekta in dars še morata nekoliko napolniti lastne žepe.
ODGOVORI
2 0
FRPuma
16. 10. 2025 20.08
+1
Naslednje leto pa bo spet veljavna do 31.12. Vsi, ki jo letno kupujejo, ne profitirajo nič. Dajte zastonj celoletno 2026.
ODGOVORI
3 2
SuperVeloce
16. 10. 2025 20.42
Vinjeta je veljavna 365 dni, ne do konca leta. Sedaj bodo podaljsane za 4 mesece. Zakaj je to tako tezko razumeti? Veljavna bo do 31.12.2026, ce si jo kupil 31.12.2025. Ce jo kupis 30.11.2025, bo pa veljavna do 30.3.2027...
ODGOVORI
0 0
galeon
16. 10. 2025 20.03
+1
Tud tukaj se vidi, kako so ovce neizobražene. Če vinjeta poteče prej ne bo veljavna. Ko pa kupiš novo pred 1.12 bo pa ta veljavna in podaljšana.
ODGOVORI
4 3
oježeš
16. 10. 2025 20.03
+1
Mislim, da bo lahko vsak preveril veljavnost na spletni strani DARS, enako kot do zdaj.
ODGOVORI
2 1
jedupančpil
16. 10. 2025 20.01
-2
🤮
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306