Se veljavnost vinjet podaljša, četudi te potečejo pred 1. decembrom?

Uporabniki avtocest predlog vlade, da se veljavnost vinjet za štiri mesece podaljša, večinoma podpirajo, a številni se še vedno sprašujejo, ali jim podaljšanje pripada tudi v primeru, da jim letna vinjeta poteče pred 1. decembrom. Na Darsu zagotavljajo, da bo podaljšanje povsem avtomatično, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek pa napoveduje: "Z deli bomo nadaljevali, podobno gnečo pričakujte tudi v prihodnjem letu."