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Slovenija

Priporočila Banke Slovenije: gotovina za 72 ur

Ljubljana, 23. 06. 2026 13.56 pred 50 minutami 2 min branja 8

Avtor:
M.P.
Denar v nogavici

Več možnosti za elektronsko plačevanje in gotovina. To v primeru kriznih razmer priporoča Banka Slovenije ter ob tem izpostavlja geopolitične napetosti, kibernetska tveganja, vse pogostejše vremenske ujme ... Vse to lahko namreč vpliva na delovanje ključne infrastrukture, tudi izvajanje plačil in dostop do gotovine.

V Banki Slovenije poudarjajo, da je zanesljivost slovenske plačilne infrastrukture sicer visoka ter da imajo uporabniki na voljo različne načine plačevanja, ki so učinkoviti in varni. "A smiselno se je pripraviti na situacije, ko zaradi kriznih razmer vaši običajno izbrani načini plačevanja oz. dostop do gotovine začasno ne bi bili mogoči," dodajajo.

Ob tem so izpostavili, da na delovanje ključne infrastrukture vplivajo različni dejavniki, od geopolitičnih napetosti, kibernetskih tveganj, pa tudi vse pogostejših vremenskih ujm. V primeru naravnih nesreč ali drugih nepredvidenih dogodkov lahko namreč pride do motenj v oskrbi z elektriko ali internetnim dostopom, kar lahko začasno onemogoči uporabo plačilnih kartic, mobilnih aplikacij ali dvig gotovine na bankomatih.

Banka Slovenije
Banka Slovenije
FOTO: Shutterstock

Tako v Banki Slovenije kot širše v Evrosistemu zato uporabnikom priporočajo odprtje računov pri različnih ponudnikih plačilnih storitev in odprtje različnih plačilnih aplikacij.

Prav tako pa naj imajo na voljo tudi določen znesek gotovine – dovolj za kritje nujnih stroškov za 72 ur na posameznika. "Priporočamo hranjenje bankovcev nižje vrednosti in kovancev, saj so ti najprimernejši za vsakodnevne gotovinske transakcije. Ni nujno, da celoten znesek pripravite takoj, lahko ga prilagajate svojim zmožnostim in ga dopolnjujete postopoma," dodajajo.

Gotovina je namreč zaradi možnosti izvedbe plačila brez plačilne infrastrukture, enostavnosti uporabe, statusa zakonitega plačilnega sredstva ipd. pomembna v kriznih razmerah.

V Banki Slovenije priporočajo še, da uporabniki ta priporočila upoštevajo kot del širših priprav na morebitne krizne razmere, skupaj s priporočili glede zagotovitve drugih nujnih potrebščin, kot jih priporoča Uprava RS za zaščito in reševanje.

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KOMENTARJI8

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Iqos
23. 06. 2026 16.48
Plavi zvezdi treba dolgove plačat...če ne bodo kar vse skup ugasnli.
Odgovori
0 0
Un71
23. 06. 2026 16.36
Oprostite, ker sem neveden, ampak koliko gotovine se potrebuje za 72 ur? ;)
Odgovori
+2
2 0
Minifa
23. 06. 2026 16.30
V KRIZNIH RAZMERAH SO KARTICE, in vse ostalo neuporabno samo KEŠ. zlato in srebro..
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
23. 06. 2026 16.23
A zato je Janša jemal podkupnine v gotovini..
Odgovori
+2
3 1
Bananistanec
23. 06. 2026 15.41
In kje bo mogoče plačevanje z gotovino če blagajna ne dela
Odgovori
+1
3 2
mentorhercul
23. 06. 2026 15.40
Nekaj je na vidiku. Saj so tenzije za ukinitev gotovine, kaj sedaj pomeni to priporočilo. Sicer za večino Slo nič novega, je v navadi da je par k€ v nogavicah. :)
Odgovori
+3
3 0
kakorkoliže
23. 06. 2026 15.29
O kakšnih kriznih razmerah je govora. Krize ni, ceste in trgovine so polne, zaposlenost je na višku. Ali nam bankirji hočejo povedat, da ni tako?
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+9
9 0
Badum Badum
23. 06. 2026 16.26
Ta »blaginja«, ki jo navajate, je le navidezna. Kriza še pride. Spomnite se, kako ste gledali poročila iz Vuhana in se smejali pandemiji. Ni trajalo dolgo, pa so vas omejili na vse mogoče načine in vam tiščali palčke v nos. Ne norčujte se iz krize, ki zagotovo prihaja. Res je, da ne prihaja že julija, niti avgusta, vendar ne bo dolgo, ko bo pred vrati.
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-1
0 1
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