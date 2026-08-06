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Slovenija

Novi absolutni temperaturni rekordi

Ljubljana, 06. 08. 2026 12.15 pred 3 dnevi 4 min branja 28

Avtor:
N.L.
Visoke temperature

Vročina ne popušča in po še ne povsem preverjenih podatkih so na Arsu v zadnjih treh dneh na meteoroloških postajah zabeležili nove absolutne temperaturne rekorde. Pred nami pa je še vsaj deset dni vročega in suhega vremena. V petek bo k nam od severovzhoda sicer pritekal nekoliko hladnejši zrak, a se bo že od nedelje naprej vročina spet postopoma stopnjevala, napovedujejo na Arsu. Izjemno sušne razmere so v severozahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije ter v vzhodnih regijah, izjemno sušo pa na Agenciji RS za okolje (Arso) beležijo tudi v delu Goriške

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V tem tednu bodo očitno padli absolutni temperaturni rekordi. "Najvišjo temperaturo smo izmerili 4. avgusta v Marinči vasi, kjer smo izmerili 39,6 stopinje Celzija," so na vroč četrtek sporočili z Arsa, kjer so pripravili pregled novih rekordov.

Danes bodo temperature spet visoke, med 33 in 38 stopinjami Celzija, jutri pa nas bo dosegel nekoliko hladnejši zrak. "Tako bo vročina v notranjosti Slovenije v petek in v soboto prehodno nekoliko popustila, a še vedno bo popoldanska temperatura med 26 in 31 stopinjami Celzija. Še naprej bo vroče na Primorskem, kjer bo temperatura vztrajala okoli 34 stopinj Celzija."

Največja verjetnost ploh in neviht bo v petek zvečer in popoldne v severni polovici Slovenije. Na Gorenjskem in Koroškem bo padlo od 10 do 20 mm, v osrednji in južni Sloveniji pa le do 5 mm, so zapisali na Arsu.

A vročina se bo kmalu vrnila. V drugi polovici prihodnjega tedna lahko v večjem delu države spet pričakujemo najvišjo dnevno temperaturo okoli 35 stopinj Celzija. Ob tem bo v ponedeljek sicer možna kakšna krajevna vročinska nevihta, večinoma pa padavin ne bo.

Verjetnost za padavine
Verjetnost za padavine
FOTO: Arso

Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija se bo z današnjim dnem zaključilo. Na več merilnih mestih v osrednji in južni Sloveniji (Vrhnika, Kranj, Ljubljana, Dobliče pri Črnomlju, letališče Cerklje ob Krki ...) bo trajalo kar 9 dni, to je dva dneva več od doslej rekordne dolžine 7 dni iz avgusta leta 2013, so o novih rekordih zapisali na Arsu.

Kot kaže, je občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, možen šele po 15. avgustu, a je napoved še dokaj negotova.

Vstop na kopališča nič več brezplačen

Kot so sporočili iz Javnega zavoda Šport Ljubljana, bo zaradi preklica rdečega alarma in nižjih temperatur z jutrišnjim dnem, 7. avgustom, prenehal veljati brezplačen vstop na kopališča. Vstop bo ponovno potekal v skladu z veljavnim cenikom.

Območje izjemne suše po Sloveniji se veča

Glede na dolgoletno povprečje beležimo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v Sloveniji suhe do zelo suhe razmere. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v Spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske, kjer primanjkljaji dosegajo med 70 in 100 milimetri ter kažejo na izjemno sušne razmere, je v najnovejši objavi na portalu Sušomer zapisala agencija. Izjemno sušo beležijo tudi v delu Goriške.

Drugod po Sloveniji beležijo zelo sušne razmere. Za dosego običajnega vodnobilančnega stanja bi bilo potrebnih še od 30 do 50 milimetrov padavin.

Reke rekordno nizke
Reke rekordno nizke
FOTO: 24UR

Kot poudarjajo na Arsu, bo v prihodnjih dneh vročina nekoliko popustila, vendar se bodo v prihodnjem tednu temperature ponovno postopoma višale. Na agenciji pričakujejo nekaj popoldanskih krajevnih ploh in neviht, predvsem na severu.

Z vidika vodnobilančnih razmer v površinskem sloju tal pa v večjem delu države še naprej pričakujejo vztrajanje zelo oz. izjemno sušnih razmer.

Vodnatost vseh rek po Sloveniji ostaja mala. Na agenciji nizkovodne razmere beležijo na več kot polovici vodomernih postaj, od tega na okoli desetini postaj beležijo izredno nizkovodne razmere za avgust. Najmanj vodnati sta reki Mura in Drava.

Danes in v prihodnjih dneh bo po napovedih večina rek po državi še naprej počasi upadala. V petek zvečer in v noči na soboto bodo prehodno narasle posamezne manjše reke v severni, zahodni in deloma osrednji Sloveniji. Drugod po državi bo vodnatost rek ostala nespremenjena.

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Od sobote bodo reke po državi ponovno upadale. Prehodno se lahko omilijo sušne razmere na Bovškem, Zgornjesavskem, Gorenjskem in deloma na Koroškem, drugod pa se bodo sušne razmere še stopnjevale, napoveduje Arso.

V zadnjem tednu je v večjem delu države še naprej prevladovalo obdobje zmerne suše podzemne vode. Izjeme so Bovška, Dolenjska, Koroška, Kočevska in Savinjska regija, kjer še naprej beležijo zelo sušne razmere. Slednjim se je z zelo sušnimi razmerami pridružila Obalna regija.

Na Arsu v naslednjih sedmih dneh ne pričakujejo večjih količin padavin, ki bi pomembno vplivale na količinsko stanje podzemnih voda.

Na merilnem mestu Koper urna vrednost ozona presegla opozorilno vrednost

Ob 13. uri je bila urna vrednost ozona 186 g/m3, opozorilna vrednost je 180 g/m3. Povprečna 8-urna pa je bila 112 g/m3.

Glede na vremensko napoved lahko pričakujemo visoke vrednosti ozona še celo popoldne, zvečer pa se bodo ravni ozona znižale. Tako visoke vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala, zato je priporočljivo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih. Enako sicer velja tudi za zdrave ljudi.

vreme arso vročina vročinski val
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KOMENTARJI28

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PEACEMAKER
06. 08. 2026 20.25
Poletje ko poletje
Odgovori
+0
3 3
Eksiflajs96
06. 08. 2026 19.39
Letalisce lesce 36,7??? Kako ce mi kaze 500m od letalisca kjer sem doma od 38-38,5 zadnje 4 dni?? Tud napoved za 6.00 zjutraj pravijo 16 stopinj, danes jih je bilo ob 6h spet 21? Kaze na termometru, kaze v avtu, kaze pri sosedu enako?? Kasna zavajanja so to?
Odgovori
+4
5 1
Potouceni kramoh
06. 08. 2026 21.00
Tvoje stipinje so mirodajne.Na vse ostalo pozabi sicer boš sam sebe od znotr požrl.
Odgovori
-1
1 2
EU Dig. Cenzura
06. 08. 2026 19.24
Dubaj dvakrat do trikraf na teden na nekaterih preselih organizira dezevno vreme
Odgovori
+2
3 1
EU Dig. Cenzura
06. 08. 2026 19.22
Veliko umetnih tvor, narod pa misli da je to delo narave. Dokazano kako za recimo OI organizirajo vreme, narod pa pravi da je to laz da upravljajo vreme. Vecina ima res mozgane kot cloveska ribica in potem se zmerja da smo teoretiki zarote. Ovce pa verjamejo vsemu kar na tv povedo.
Odgovori
+3
4 1
kryptix
06. 08. 2026 19.25
Eno je pregnati nevihto...drugo pa škoditi vsem.
Odgovori
+0
1 1
EU Dig. Cenzura
06. 08. 2026 19.34
Sej to nacrtno skodujejo ljudem, ker potem smp odvisni od njih
Odgovori
+1
2 1
EU Dig. Cenzura
06. 08. 2026 19.20
Tehnologija dela cudeze in listje po ljubljani pk tleh kot da je jesen.
Odgovori
+5
5 0
Samo navijač
06. 08. 2026 18.45
Ne pustite se ujeti ,nobenih rekordov ni. Recimo leta 1947 in 1955 je bil vodostaj reke Renn dosti nizje itd.... Temperature pa podobne . Zemlja je ziva, enkrat je tako drugic pa malo drugace.
Odgovori
-6
4 10
Slovenec007
06. 08. 2026 18.28
T
Odgovori
+1
1 0
jstsmjst
06. 08. 2026 18.27
Zoki dej no dej, podaljšaj free karte za bazene, sej ne boš z minusom posloval, tvoj procent ostaja isti
Odgovori
+2
3 1
Potouceni kramoh
06. 08. 2026 18.23
V Sloveniji je še milo proti peklu v Italiji,Mađarski,Srbiji,Makedoniji ali ČG.
Odgovori
+10
11 1
Diavolo 666
06. 08. 2026 20.34
Se strinjam ... V Italiji ne popušča in bo še ves naslednji teden enako
Odgovori
+1
1 0
Noleani
06. 08. 2026 17.30
No ja janković je ta dva dni dal bazene zastonj koliko je stal ta PR prebivalce Ljubljane in davkoplačevalce?
Odgovori
-1
2 3
Tomaž Hacin
06. 08. 2026 16.35
V Udinah je 45° v senci, pa nehajte že jokati z temi rekordi.
Odgovori
+7
10 3
Diavolo 666
06. 08. 2026 20.33
V bližini Benetk 46°C 🥵
Odgovori
+2
2 0
JAZsemTI
06. 08. 2026 16.25
Slovenija - dežela rekorderjev😏 Idealni pogoji za najdaljši špricer…
Odgovori
-3
1 4
Beauceron1
06. 08. 2026 15.44
Mi imamo srečo, da imamo podtalnice v izobilju. Ostali žal nimajo te sreče
Odgovori
-1
2 3
Fluxx
06. 08. 2026 15.40
Novo leto nov rekord, edino Grims ostaja stalnica.
Odgovori
+5
7 2
flojdi
06. 08. 2026 14.33
..nekoc..nedavno..smo imeli ob hisah svoje greznice.in je vsa uporabljana voda sla v zemljo.zdaj je vsa speljana stran.kar je narobe.obenem pa prav.ker dandanes v vc pade marsikaj.od palck pint..???pa je gdo ze prebral kaj pise na tistih račkah pa cudovitih disecih obesankah???
Odgovori
+3
4 1
AleksanderS
06. 08. 2026 12.26
A ne bodo sindikati in levica organiziral referendum proti vročinskim valovom ? Podpisem .... kaj pa dela vlada v senci ???
Odgovori
-2
11 13
jung
06. 08. 2026 13.25
Se hladi in šimfa čez janšizem
Odgovori
+0
6 6
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