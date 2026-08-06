Novi absolutni temperaturni rekordi

V tem tednu bodo očitno padli absolutni temperaturni rekordi. "Najvišjo temperaturo smo izmerili 4. avgusta v Marinči vasi, kjer smo izmerili 39,6 stopinje Celzija," so na vroč četrtek sporočili z Arsa, kjer so pripravili pregled novih rekordov.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Absolutni temperaturni rekordi Arso

Absolutni temperaturni rekordi Arso

Absolutni temperaturni rekordi Arso





Danes bodo temperature spet visoke, med 33 in 38 stopinjami Celzija, jutri pa nas bo dosegel nekoliko hladnejši zrak. "Tako bo vročina v notranjosti Slovenije v petek in v soboto prehodno nekoliko popustila, a še vedno bo popoldanska temperatura med 26 in 31 stopinjami Celzija. Še naprej bo vroče na Primorskem, kjer bo temperatura vztrajala okoli 34 stopinj Celzija."

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Napoved temperature Arso

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Največja verjetnost ploh in neviht bo v petek zvečer in popoldne v severni polovici Slovenije. Na Gorenjskem in Koroškem bo padlo od 10 do 20 mm, v osrednji in južni Sloveniji pa le do 5 mm, so zapisali na Arsu. A vročina se bo kmalu vrnila. V drugi polovici prihodnjega tedna lahko v večjem delu države spet pričakujemo najvišjo dnevno temperaturo okoli 35 stopinj Celzija. Ob tem bo v ponedeljek sicer možna kakšna krajevna vročinska nevihta, večinoma pa padavin ne bo.

Verjetnost za padavine FOTO: Arso

Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija se bo z današnjim dnem zaključilo. Na več merilnih mestih v osrednji in južni Sloveniji (Vrhnika, Kranj, Ljubljana, Dobliče pri Črnomlju, letališče Cerklje ob Krki ...) bo trajalo kar 9 dni, to je dva dneva več od doslej rekordne dolžine 7 dni iz avgusta leta 2013, so o novih rekordih zapisali na Arsu.

Kot kaže, je občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, možen šele po 15. avgustu, a je napoved še dokaj negotova.

Vstop na kopališča nič več brezplačen

Kot so sporočili iz Javnega zavoda Šport Ljubljana, bo zaradi preklica rdečega alarma in nižjih temperatur z jutrišnjim dnem, 7. avgustom, prenehal veljati brezplačen vstop na kopališča. Vstop bo ponovno potekal v skladu z veljavnim cenikom.

Območje izjemne suše po Sloveniji se veča

Glede na dolgoletno povprečje beležimo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v Sloveniji suhe do zelo suhe razmere. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v Spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske, kjer primanjkljaji dosegajo med 70 in 100 milimetri ter kažejo na izjemno sušne razmere, je v najnovejši objavi na portalu Sušomer zapisala agencija. Izjemno sušo beležijo tudi v delu Goriške. Drugod po Sloveniji beležijo zelo sušne razmere. Za dosego običajnega vodnobilančnega stanja bi bilo potrebnih še od 30 do 50 milimetrov padavin.

Reke rekordno nizke FOTO: 24UR

Kot poudarjajo na Arsu, bo v prihodnjih dneh vročina nekoliko popustila, vendar se bodo v prihodnjem tednu temperature ponovno postopoma višale. Na agenciji pričakujejo nekaj popoldanskih krajevnih ploh in neviht, predvsem na severu. Z vidika vodnobilančnih razmer v površinskem sloju tal pa v večjem delu države še naprej pričakujejo vztrajanje zelo oz. izjemno sušnih razmer. Vodnatost vseh rek po Sloveniji ostaja mala. Na agenciji nizkovodne razmere beležijo na več kot polovici vodomernih postaj, od tega na okoli desetini postaj beležijo izredno nizkovodne razmere za avgust. Najmanj vodnati sta reki Mura in Drava. Danes in v prihodnjih dneh bo po napovedih večina rek po državi še naprej počasi upadala. V petek zvečer in v noči na soboto bodo prehodno narasle posamezne manjše reke v severni, zahodni in deloma osrednji Sloveniji. Drugod po državi bo vodnatost rek ostala nespremenjena.

Od sobote bodo reke po državi ponovno upadale. Prehodno se lahko omilijo sušne razmere na Bovškem, Zgornjesavskem, Gorenjskem in deloma na Koroškem, drugod pa se bodo sušne razmere še stopnjevale, napoveduje Arso. V zadnjem tednu je v večjem delu države še naprej prevladovalo obdobje zmerne suše podzemne vode. Izjeme so Bovška, Dolenjska, Koroška, Kočevska in Savinjska regija, kjer še naprej beležijo zelo sušne razmere. Slednjim se je z zelo sušnimi razmerami pridružila Obalna regija. Na Arsu v naslednjih sedmih dneh ne pričakujejo večjih količin padavin, ki bi pomembno vplivale na količinsko stanje podzemnih voda.

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