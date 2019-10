Še vsaj en teden babjega poletja s temperaturami tudi nad 25 stopinj Celzija

V zadnjih dneh se je na območju Evrope ustvaril velik kontrast med obsežnim ciklonom na zahodu celine ter anticiklonom s središčem nad Rusijo. Zaradi oblačnega in deževnega vremena ter dotoka hladnejšega zraka iznad severnega Atlantika so temperature v Madridu podobno visoke kot v Moskvi, čeprav slednja leži na precej višji geografski širini.

Ker se situacija nad Evropo le malo spreminja, nad Slovenijo že dalj časa piha jugozahodni veter, ki nam prinaša za ta čas visoke temperature. Zaradi narivanja tople in vlažne zračne mase na gorske pregrade, v zahodni Sloveniji prevladuje oblačno vreme z občasnimi manjšimi padavinami, ki se pojavljajo predvsem na območju alpsko-dinarske pregrade. Bolj kot gremo proti vzhodu, več je jasnine in višje so temperature, saj se zrak ob spuščanju v nižje lege vzhodne Slovenije še dodatno ogreje in osuši. V Lendavi, Črnomlju in Metliki se je včeraj popoldne živo srebro povzpelo do 24 stopinj Celzija, kar je sicer bolj primerna temperatura za začetek septembra kot za drugo polovico oktobra.

Niso pa visoke samo dnevne, ampak po zaslugi vetra marsikje tudi jutranje temperature. Nedeljsko jutro je bilo najtoplejše v Celju, kjer so ob peti uri izmerili kar 17 stopinj Celzija. Le stopinjo manj so termometri pokazali v Prekmurju, na Goriškem in tudi v Ljubljani z okolico. Celo v precej višje ležeči Novi vasi na Blokah, ki je sicer znana kot mrazišče, je bilo po podatkih Arsa 14 stopinj Celzija.