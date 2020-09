Še vsaj en teden sončnega in poletno toplega vremena

Nad vremenom se res ne moremo pritoževati, saj nas po nekoliko bolj kislem začetku meseca sedaj spremljajo sonce in za ta del leta zelo visoke temperature, ki presegajo dolgoletno povprečje za več kot pet stopinj Celzija. Podobno bo tudi v prihodnjih dneh. Do manjše spremembe vremena bi lahko prišlo šele ob koncu prihodnjega tedna.

Čeprav smo že krepko zakorakali v meteorološko jesen, pa so razmere ob popoldnevih še povsem poletne. Včeraj je bilo najtopleje na Primorskem, kjer se je ogrelo do 30 stopinj Celzija, drugod smo izmerili od 25 do 28 stopinj Celzija.

icon-expand Prihodnji dnevi bodo zelo primerni za trgatev. FOTO: Stanka Rečnik

Poletne temperature smo sredi septembra pogosto imeli tudi v preteklih letih, če pa pogledamo malo dlje v preteklost, pa se je že zgodilo, da je kimavec bolj prikimaval zimskim razmeram. Ravno na današnji dan pred 48 leti je bilo na Koroškem zabeleženo najzgodnejše sneženje v krajih pod 500 metrov nadmorske višine. Zelo nizko je sredi septembra snežilo tudi leta 1977, ko je na Notranjskem in Kočevskem nad 700 metri nadmorske višine lokalno zapadlo celo več kot 10 centimetrov snega.

Letos so razmere povsem drugačne, saj so tudi najvišji vrhovi kopni, in tako bo ostalo še vsaj kakšen teden. Nad večjim delom celine se je namreč ustalilo območje visokega zračnega tlaka, nad severnim Atlantikom pa se nahaja obsežen ciklon, ki nad staro celino potiska za ta del leta neobičajno topel zrak. V srednji in južni Evropi bodo današnje temperature presegale dolgoletno povprečje za skoraj 10 stopinj Celzija in bodo tako bolj kot na september spominjale na julij. Marsikje se bo ogrelo do 30, lokalno pa predvsem na Iberskem polotoku tudi nad 35 stopinj Celzija. Takšna slika bo nad Evropo vztrajala še kar nekaj časa. Do manjše spremembe vremena bi lahko prišlo šele ob koncu prihodnjega tedna, ko se bo prek vzhodnega dela Evrope proti jugu celine spuščal občutno hladnejši zrak, ki bo lahko s svojim obrobjem oplazil tudi naše kraje.

icon-expand Temperature nad večjim delom Evrope občutno presegajo dolgoletno povprečje za ta čas. FOTO: Wxcharts.com

Na Primorskem bo tudi nad 30 stopinj Celzija Današnjo soboto smo marsikje po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije začeli z meglo ali nizko oblačnostjo, ki pa se bo najkasneje do desete ure povsod razkrojila. Sledil bo sončen dan z le nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja in tudi marsikje drugje se bo po jutranjem brezvetrju prebudil šibak veter vzhodnih smeri. Popoldne bo najtopleje na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 31 stopinj Celzija. Le kakšna stopinja manj bo ob morju. V večjem delu vzhodne in osrednje Slovenije bomo izmerili od 27 do 29 stopinj Celzija. Zelo prijetno pa bo tudi na Gorenjskem, kjer se bo živo srebro ustavilo pri 25 stopinjah Celzija.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com