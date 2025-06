Še teden dni peklenske vročine: lokalno tudi do 37 stopinj Celzija

Pred nami so vroči dnevi. "Po trenutnih izračunih meteoroloških modelov bo vročinski val trajal vsaj do prihodnjega četrtka. Do takrat bodo temperature v najbolj vročih krajih večkrat presegle 35 stopinj Celzija," napovedujejo pri Meteoinfo Slovenija, kjer vrhunec vročine napovedujejo za četrtek. Lokalno se bo lahko ogrelo vse do 38 stopinj Celzija.