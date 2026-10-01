Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Še vsaj teden dni suhega in stabilnega vremena

Ljubljana , 01. 10. 2026 11.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Toplo jesensko vreme

Pred nami je še vsaj teden dni suhega in stabilnega vremena. Jutra bodo hladna, popoldne pa se bo ogrelo do okoli 20 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje.

"Koledarska jesen za zdaj ni bila radodarna s padavinami. Nazadnje smo omembe vredno količino padavin v večjem delu države zabeležili 18. septembra," so zapisali na Arsu, kjer napovedujejo še vsaj sedem dni stabilnega vremena. 

"Jutranja temperatura bo okoli 5 stopinj Celzija, popoldanska pa okoli 20 stopinj Celzija. Občasno bo na nebu nekoliko več koprenaste oblačnosti, po nekaterih nižinah pa bo zjutraj megleno."

Petek bo dokaj sončen s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. 

V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
vreme Arso napoved jesen temperature

Zagovornik poziva občine: Omogočite gotovinsko plačevanje parkirnine

24ur.com Začetek tedna bo v znamenju intenzivnih padavin, v petek občutna ohladitev
24ur.com Suho vreme bo vztrajalo do konca tedna, ko se bo tudi ponovno segrelo
24ur.com Vse topleje bo: konec tedna tudi okoli 20 stopinj Celzija
24ur.com Hladna jutra in topli popoldnevi: ogrelo se bo do 20 stopinj
24ur.com Pred nami sončen vikend, prihodnji teden nov prodor polarnega zraka
24ur.com Vrhunec vročinskega vala v četrtek, mu bo sledila ohladitev?
24ur.com Jasna, a hladna jutra, konec tedna nad 20 stopinj
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Princ George mora pri 13 letih upoštevati pravilo, ki bi presenetilo mnoge najstnike
Dojenje v Sloveniji: večina mam začne, potem pa se zgodba pogosto spremeni
Dojenje v Sloveniji: večina mam začne, potem pa se zgodba pogosto spremeni
'Ko sem bila jaz tvojih let ...' Opustite takšne fraze, če želite mir v hiši
'Ko sem bila jaz tvojih let ...' Opustite takšne fraze, če želite mir v hiši
Hčerka je prava kopija slavne mame
Hčerka je prava kopija slavne mame
zadovoljna
Portal
Pri 54 letih pokazala postavo, ki ji jo številni zavidajo
Ženske po 40. letu jo obožujejo, a strokovnjaki opozarjajo na eno stvar
Ženske po 40. letu jo obožujejo, a strokovnjaki opozarjajo na eno stvar
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Dolgo je skrival srečo, zdaj je razkril veliko novico
Dolgo je skrival srečo, zdaj je razkril veliko novico
vizita
Portal
3 vrste jesenskega sadja, ki lahko izboljšajo vašo prebavo
Hladen zrak in astma: zakaj se dihanje pri nekaterih jeseni poslabša?
Hladen zrak in astma: zakaj se dihanje pri nekaterih jeseni poslabša?
Tudi majhne količine alkohola vplivajo na vaše zdravje
Tudi majhne količine alkohola vplivajo na vaše zdravje
Kdaj lahko pričakujete prve rezultate vadbe
Kdaj lahko pričakujete prve rezultate vadbe
cekin
Portal
Ko je slišala ponudbo za povišico, je takoj dala odpoved
Majhna nepremičnina, visoka cena: v Ljubljani prodajajo sobo za 58.000 evrov
Majhna nepremičnina, visoka cena: v Ljubljani prodajajo sobo za 58.000 evrov
Slovenci za kilogram tega izdelka delamo že 103 minute
Slovenci za kilogram tega izdelka delamo že 103 minute
V Sloveniji bodo največ priložnosti imeli ljudje s temi znanji
V Sloveniji bodo največ priložnosti imeli ljudje s temi znanji
moskisvet
Portal
Zvezdnik se je skrivaj poročil: kdo je ženska, ki je osvojila njegovo srce?
En klik in kolo je lahko vaše
En klik in kolo je lahko vaše
10 let brez britvice: moški se ne pritožujejo
10 let brez britvice: moški se ne pritožujejo
Ne Pariz, ne London: To je najboljše evropsko mesto za življenje
Ne Pariz, ne London: To je najboljše evropsko mesto za življenje
dominvrt
Portal
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Večina jo vrže stran, strokovnjaki pa pravijo, da je lahko zelo uporabna
Večina jo vrže stran, strokovnjaki pa pravijo, da je lahko zelo uporabna
Ta zvok pri oknu pogosto pomeni, da se težave šele začenjajo
Ta zvok pri oknu pogosto pomeni, da se težave šele začenjajo
Če krompir hranite tako, ni čudno, da hitro kali
Če krompir hranite tako, ni čudno, da hitro kali
okusno
Portal
Kosilo v manj kot 20 minutah: kremna juha, ki je pripravljena skoraj mimogrede
Sodnike navdušil že prvi grižljaj kolača: 'Preseneča, da ni nasiten'
Sodnike navdušil že prvi grižljaj kolača: 'Preseneča, da ni nasiten'
Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti
Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti
Marmorni kolač, ki bi ga Luka postregel v hotelu s petimi zvezdicami
Marmorni kolač, ki bi ga Luka postregel v hotelu s petimi zvezdicami
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984