Še vsaj teden dni suhega in stabilnega vremena

"Koledarska jesen za zdaj ni bila radodarna s padavinami. Nazadnje smo omembe vredno količino padavin v večjem delu države zabeležili 18. septembra," so zapisali na Arsu, kjer napovedujejo še vsaj sedem dni stabilnega vremena.
"Jutranja temperatura bo okoli 5 stopinj Celzija, popoldanska pa okoli 20 stopinj Celzija. Občasno bo na nebu nekoliko več koprenaste oblačnosti, po nekaterih nižinah pa bo zjutraj megleno."
Petek bo dokaj sončen s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.
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