Še vsaj teden dni suhega in stabilnega vremena

"Koledarska jesen za zdaj ni bila radodarna s padavinami. Nazadnje smo omembe vredno količino padavin v večjem delu države zabeležili 18. septembra," so zapisali na Arsu, kjer napovedujejo še vsaj sedem dni stabilnega vremena.

"Jutranja temperatura bo okoli 5 stopinj Celzija, popoldanska pa okoli 20 stopinj Celzija. Občasno bo na nebu nekoliko več koprenaste oblačnosti, po nekaterih nižinah pa bo zjutraj megleno."