Se vzpostavlja nova neformalna mreža, polna starih obrazov?

Kaj imajo skupnega nekdanji predsednik vlade in minister Anton Rop , nekdanji šef Udbe Janez Zemljarič in prvi direktor slovenskih železnic v samostojni Sloveniji Marjan Rekar ? Carantanium d.o.o., nepremičninsko družbo.

260 stanovanj in športno igrišče je nasedli projekt, ki so mu že pred 12 leti nasprotovali predvsem v četrtni skupnosti Šiška, gradbenega dovoljenja pa do danes še ni.

Morda bo imela trojica več sreče. Župan Ljubljane Zoran Jankovićnam je odgovoril, da projekt podpira in da so se ustanovitelji pri njem oglasili, da so projekt predstavili. In morda tudi zato, da skupaj obujajo stare čase. Spomnimo se samo slavnega posnetka, na katerem je Rop Jankoviću očital, da ni povedal, da ga je on nastavil.

Med lastniki nove družbe tudi Zemljaričev odvetnik Kosmač

Največji lastnik nove družbe (38 odstotkov) je prav Rop, 31 odstotkov pripada Zemljariču, še 31 podjetju Esquilino, mesto direktorja pa je zasedel Rekar. Lastnik podjetja Esquilino investicije d.o.o je Marko Kosmač, ki ima na istem naslovu registrirano svojo odvetniško pisarno.

Kosmač je leta 2014 zastopal Zemljariča v tožbi zoper Romana Leljaka, ki je trdil, da je takrat šef Udbe odobril akcijo, v kateri je bil leta 1975 v Celovcu ubit hrvaški emigrant. Leta 2017 ga je spremljal tudi pred parlamamntarno komisijo zaradi domnevnega lobiranja pri nabavi žilnih opornic.