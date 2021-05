Kje so labodji mladički? Policija še ne more potrditi, da so jih odtujili tatovi

Sedem mladičev bi moralo še nekaj mesecev na ribniku slediti mami in očetu, a labodji par v Miklavžu na Dravskem polju že drugi dan sameva. Sam v iskanju številčnega podmladka vendarle ni, nemudoma so se odzvali Policisti, pa v mariborskem društvu za zaščito živali. Domačini so obupano pozvali tatove naj jih vrnejo, potem ko so s policisti izključili možnost, da je dva tedna star podmladek iz zaščitenega gnezda zašel v bližnji kanal.

Ko je dejala Zagorškova, je sicer zelo možno, da tatovi prodajajo mladičke labodov. Kot je dejala, so namreč znani takšni primeri tudi iz tujine. Policija sicer v primerih, ko jih obvestijo o sumih na takšne primere, odreagira hitro in so učinkoviti, medtem ko je inšpekcija počasnejša, je dodala. Kot je odgovorila na vprašanje, kaj bi se lahko zgodilo z labodi, je odgovorila, da se pojavljajo tudi namigovanja, da naj bi labode doma gojili tudi rejci perutnine, a da so to so res nepreverjene govorice. Kot je še poudarila Zagorškova, gre za zaščitene vrste ptic, ne pa za hišne ljubljenčke, ki bi si jih lahko kdo lastil.

Kot je povedala kriminalistka Uršula Belaj, Policija še vedno zbira informacije in obvestila o primeru. Kot je povedala, ''težko potrdi, da je šlo za krajo živali, saj morajo najprej preučiti vse možnosti, tudi če je morda šlo za plenjene s strani druge vrste živali." Kot je pojasnila Zagorškova,so to najpogosteje vidre in lisice.

Kot je povedala Belajeva, opažajo, da se srečujejo s primeri nezakonitih odzvemov z narave s pastmi in z orožjem, kar vodi do zadrževanja v lastništvu, do trgovanja s pticami, poleg tega so se srečali tudi s poškodovanji ptic. Kot je poudarila, je nezakonito tudi vznemiranje ptic. Tudi na divje živali moramo biti pozorni, saj so tudi one čuteča bitja, je poudarila in opozorila da jih vznemirjajo tudi prosto spuščeni psi v gozdu.