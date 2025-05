Še zadnja majska ohladitev: čez dan le 10 stopinj

Čeprav je začetek maja obetal, je kasneje sledilo daljše obdobje podpovprečnih temperatur. Po podatkih Arsa je bilo najhladneje med 5. in 10. majem ter med 15. in 18. majem.

V zadnjih dneh so se temperature dvignile, a se bo jutri znova precej ohladilo. Hladna fronta se danes še zadržuje severno od Alp, a že v noči na petek bo prešla tudi Slovenijo in prinesla dež ter ohladitev.

Že danes popoldne bo predvidoma nastalo nekaj krajevnih neviht. Kot je sporočil Arso, bo v naslednjih 24 urah po celotni državi padlo med 20 in 40 mm dežja, v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije pa okoli 80 mm. Ob ohladitvi se bo v drugem delu noči meja sneženja predvidoma spustila do okoli 1400 m nad morjem.

Padavine bodo v petek dopoldne slabele in sredi dneva večinoma že ponehale. Dan bo precej hladen za ta čas, saj se bodo dnevne temperature dvignile le malo nad 10 stopinj Celzija.