To morajo sporoči občinski volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, in o tem priložiti ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).
Tako določa rokovnik volilnih opravil za 2. krog rednih županskih volitev, ki bodo v nedeljo, 29. novembra.
Za invalide obstaja tudi možnost, da po pošti glasujejo stalno oz. do preklica, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.
Danes se sicer izteče tudi rok za predstavnike kandidatov, da občinski volilni komisiji sporočijo imena zaupnikov, ki so lahko navzoči pri delu volilnih odborov, še določa rokovnik.
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