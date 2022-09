Še zadnja razprava pred koncem sage: družinski zakonik v DZ

Poslanci DZ bodo obravnavali vladni predlog sprememb družinskega zakonika, ki predvideva izenačitev partnerjev v istospolnih in raznospolnih zvezah, vključno z možnostjo posvojitve otrok. Podporo predlogu napovedujejo poslanci Svobode, SD in Levice. Posvojitvam otrok istospolnih partnerjev pa medtem nasprotujejo v SDS in NSi.

S spremenjeno definicijo zakonske zveze ter ureditvijo zunajzakonske skupnosti za istospolne partnerje bodo partnerji v istospolnih in raznospolnih zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa družinski zakonik, vključno z možnostjo posvojitve otrok. Vladni predlog je sledil julijski odločitvi Ustavnega sodišča, ki je DZ naložilo, da neustavnosti odpravi v pol leta. Kadar gre za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred ustavnim sodiščem oziroma z odločbo ustavnega sodišča, predlagatelj zakona lahko predlaga, da DZ predlog obravnava v skrajšanem postopku. To pomeni, da je predsednik takoj določil matično delovno telo in mu predlog dodelil v obravnavo, predlogu sprememb pa je tako že pred dvema tednoma zeleno luč prižgal matični odbor DZ za delo. Ker je postopek skrajšan, se druga in tretja obravnava opravita na isti seji. Kot so pojasnili na DZ, bodo tako danes opravili celotno obravnavo, glasovanje pa bo nato potekalo v torek.

Bo predlog dobil zadostno podporo? Odločitev Ustavnega sodišča so že takrat pozdravile koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica in obljubile, da si bodo prizadevale v najkrajšem možnem času pripraviti zakonodajne spremembe in s tem odpraviti neskladje z ustavo. Zagovorniki predlaganih rešitev poudarjajo, da gre za odpravo diskriminacije in da se s predlogom implementirata dve odločbi ustavnega sodišča, ki sta zavezujoči.

V državnem zboru je 41 poslancev Svobode, 27 poslancev SDS, osem poslancev NSi, sedem poslancev SD in pet poslancev Levice. Še dva sedeža pripadata predstavnikoma italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Po drugi strani so k predlaganim spremembam oziroma možnosti, da bi tudi istospolni pari lahko posvojili otroke, bolj ostro pristopili v opozicijskih SDS in NSi. V NSi so napovedali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, ki so jim v pravni družbi na voljo, in da bodo nasprotovali vsem novelam Družinskega zakonika, ki bi temeljile na omenjeni odločbi Ustavnega sodišča. Skupaj s Cerkvijo trdita, da predlog ni pravičen do otrok. V Slovenski škofovski konferenci so šli še dlje. Dejali so, da je namen odločb Ustavnega sodišča doseči nov družbeni red.

icon-expand Istospolni partnerji in posvojitev FOTO: Shutterstock

V opoziciji tudi opozarjajo, da je ljudstvo na več referendumih že dalo vedeti, da si takšnih sprememb ne želi, in da bi morale biti glavno vodilo otrokove koristi. Spremembam nasprotujejo tudi v Koaliciji za otroke gre, kjer so v torek v Ljubljani organizirali "shod za zaščito otrok in družin". Menijo, da odločitev ustavnega sodišča ni v skladu z ustavo. Sprejetje sprememb družinskega zakonika je DZ sicer priporočil tudi Zagovornik načela enakosti, po navedbah katerega se bo Slovenija pridružila Avstriji, Belgiji, Danski, Finski, Franciji, Nemčiji, Islandiji, Irski, Luksemburgu, Malti, Nizozemski, Norveški, Portugalski, Španiji, Švedski, Švici in Združenemu kraljestvu, ki so zakonsko zvezo istospolnih parov že omogočili in v celoti izenačili pravice istospolnih parov s heterospolnimi pari.

Pretekli konec tedna so na referendumu nov družinski zakonik podprli tudi Kubanci. Zakonik bo med drugim istospolnim parom omogočil poroke in posvojitve. Sveženj sicer vključuje tudi možnost nadomestnega materinstva in pravnega skrbništva za nebiološke starše ter ukrepe za zaščito pravic otrok, starejših in invalidov.

Ker izkušenj otrok istospolnih partnerjev v Sloveniji še ni, smo jih iskali v tujini. Govorili smo s 25-letno Nizozemko, ki je odraščala z dvema mamama. Spregovorila je o nekaterih mitih, med drugim o tem, ali so se iz nje ostali otroci norčevali, če je med vzgojo pogrešala očetovsko vlogo in če je zato, ker sta mami istospolno usmerjeni, tudi sama "lezbijka". "Nekatera vprašanja, ki mi jih zastavijo ljudje, se mi zdijo res smešna, a nanje z veseljem odgovorim," je povedala Liz Vermeulen, ki družino definira kot skupino ljudi, ki te podpira in ob katerih se počutiš domače, varno, ne glede na to, če deliš isto kri. Celoten intervju si lahko preberete na tej povezavi.