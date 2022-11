Noč parkeljnov je mednarodni dogodek, v Goričanah pri Medvodah v soboto tako pričakujejo preko 500 parkeljnov iz Slovenije, Italije, Hrvaške in Avstrije, po dveh letih premora zaradi epidemije pa bo novih mask še toliko več, pravijo organizatorji. Fantom, ki so na kostumih in maskah urejali še zadnje podrobnosti, se je pridružila ekipa Sveta.