Pred odprtjem Ikee ogromno zanimanje kupcev

Rezervacije za obisk trgovine sicer pokajo po šivih. Vodja trga Cas Lachaert je priznal: "Zjutraj, ko smo odprli prijave, je bil odziv tako velik, da smo imeli nekaj težav z rezervacijskim sistemom, a smo težave v nekaj urah odpravili." V izogib jutrišnjim težavam pa poudarjajo, da ste vsi, ki ste se prijavili za nakupovanje, na elektronsko pošto prejeli QR-kodo, ki jo boste morali pokazati pri vhodu, kar zagotavlja vstop v trgovino. "Z rezervacijo bodo stranke prihajale vsakih 15 minut, ljudje bodo torej prihajali in odhajali, ampak največ 700 ljudi naenkrat," še dodaja Lachaert.

V trgovini IKEA potekajo še zadnje priprave pred četrtkom, ko bodo prag prestopili prvi kupci. Vsak izdelek, vsaka cena, vse mora biti preverjeno, natančno pripravljeno in zloženo na policah. Eden izmed zaposlenih je povedal, da urejajo še zadnje potrebne podrobnosti: "Urediti moramo cene in poskrbeti, da je vse na pravem mestu."

Zaposleni so trgovino pred odprtjem še čistili, sesali in razkuževali. Restavracija bo za zdaj zaradi ukrepov še zaprta, a zaposleni poudarjajo, da lahko večino ponudbe iz restavracije kupite tudi za domov: "Izberete si lahko razne marmelade, švedske piškote. Domov lahko odnesete vse od mesnih kroglic dalje."

Ogromno kupovanja je tudi po spletu. V nekaj dneh, odkar so slovensko stran vzpostavili, so zabeležili 8 milijonov klikov."Izdelke vam lahko dostavimo domov ali pa jih pridete sami, brezplačno, iskat v Ljubljano, ali pa v Maribor po zelo znižani dostavni ceni," še dodaja Lachaert.In če izdelke rezervirate recimo zjutraj, obljubljajo, da bodo v trgovini na prevzem pripravljeni že popoldne.