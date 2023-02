Hoteli v okolici Planice in zunaj nje so že nekaj časa skoraj popolnoma zasedeni, gostijo namreč ne le turiste, ampak tudi tehnične in smučarske ekipe z vsega sveta. V kakšnem obsegu potekajo priprave, ki trajajo že 11 let in aktivno štiri? Koliko boste odšteli za vstopnice in katere države, ki jih morda ne bi pričakovali na smučarskem svetovnem prvenstvu, bodo do torka že v Planici?