Še zadnje vzrejališče fazanov zapira vrata, jato bodo izpustili v naravo

Pogovori o zaprtju Vzrejališča Beltinci so potekali dlje časa, danes pa so o zaprtju obrata obvestili tamkajšnjih šest zaposlenih, so sporočili z ZGS.

"Pogovori o prihodnosti vzrejališča so potekali že dalj časa, a glede na preusmeritev lovstva v lovišča s posebnim namenom med javne naloge in oteženo poslovanje vzrejališča je zaprtje edina možna rešitev. Zaposleni so bili seznanjeni z negotovo prihodnostjo obrata in za tiste z ustreznejšo izobrazbo tudi iščemo možnosti za prerazporeditev na druga delovna mesta znotraj lovišča s posebnim namenom," je ob tem dejal direktor ZGS Gregor Danev.

Povod za zaprtje obrata je bilo njegovo oteženo poslovanje, k čemur so največ prispevale negotove razmere, povezane z visokimi cenami krme, energentov in stroškov dela, ki so vplivali na višje cene vzrejene divjadi in posledično manjši odkup. Prav tako bi bili vzrejni objekti zaradi dotrajanosti potrebni temeljite obnove in modernizacije, za kar pa nimajo potrebnih sredstev, so pojasnili na ZGS.

Do 1. maja, ko se bo vzrejališče zaprlo, vzreje novega zaroda ne bo, matična jata pa bo izpuščena v naravo, so napovedali na zavodu.

Kaj bo s tamkajšnjimi objekti in zemljiščem, bo znano v letošnjem letu, del objektov, ki ne bo ostal v uporabi za javne naloge lovišča s posebnim namenom, pa bo ZGS predlagal za odprodajo v letu 2026.

Vzrejališče je bilo ustanovljeno kot sestavni del Zavoda za gojitev divjadi Fazan Beltinci konec leta 1960, ZGS pa je bilo pripojeno na začetku leta 2005 na podlagi zakona o divjadi in lovstvu.

Vzreja fazana, race mlakarice in poljske jerebice se je v Beltincih izvajala 64 let. V najboljših časih se je v vzrejališču vzgojilo 80.000 fazanov, 8000 jerebic in 9000 rac mlakaric. V vzrejališču lovišča s posebnim namenom Fazan Beltinci so zadnja leta vzredili okoli 18.000 fazanov in 3500 poljskih jerebic letno, pri čemer se je v zadnjem obdobju število postopoma zniževalo. Lani so raznim kupcem prodali približno 2200 fazanov in 50 jerebic, preostale so vložili v lovišče, so še navedli na ZGS.