Še zadnji dan za predčasno glasovanje na referendumu

Volivci, ki želijo na zakonodajnem referendumu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke predčasno oddati svoj glas, lahko to storijo le še danes. Med 7. in 19. uro bo za predčasno glasovanje odprtih 97 volišč po državi. V prvih dveh dneh je svoj glas predčasno oddalo 15.813 volivk in volivcev, kar je manj kot odstotek vseh volilnih upravičencev.

Predčasno glasovanje za referendum FOTO: Bobo icon-expand

Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. Predčasno glasovanje je potekalo že v torek in sredo; prvi dan je svoj glas predčasno oddalo 6642 volivcev, kar je 0,39 odstotka vseh volilnih upravičencev. Po podatkih okrajnih volilnih komisij pa se je drugi dan predčasnega glasovanja udeležilo 9171 volivk in volivcev oziroma 0,54 odstotka vseh volilnih upravičencev. Za primerjavo, na posvetovalnih referendumih junija lani se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 18.769 volivk in volivcev (1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev), drugi dan 20.656 volivk in volivcev (1,3 odstotka volilnih upravičencev), zadnji dan 9631 volivk in volivcev (1,2 odstotka volilnih upravičencev), vse tri dni skupaj pa 58.981 volivcev oziroma 3,7 odstotka volilnih upravičencev, so navedli v Državni volilni komisiji (DVK).

Na zadnjih zakonodajnih referendumih leta 2022, ko so se volivci izrekali o podpori zakonu o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o RTVS, je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 15.202 volivcev (0,9 odstotka), skupaj je v treh dneh predčasno glasovalo 66.341 oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Sicer pa se v teh dneh izteka kampanja o dodatku k pokojninam umetnikov, ki je še najbolj aktivno potekala na družbenih omrežjih. Organizatorji kampanje v tem tednu stopnjujejo svoje aktivnosti, čas za prepričevanje in nagovarjanje volivcev imajo le še do petka do polnoči, ko se bo kampanja iztekla in bo nastopil volilni molk.