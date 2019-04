Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine

Prvi paket, v katerem je bilo 953.500 informativnih izračunov dohodnine za leto 2018, je finančna uprava odpremila na pošto 29. marca. Zavezanci, ki so lani med letom plačali preveč dohodnine, bodo to dobili povrnjeno 29. maja, tisti, ki so je plačali premalo, pa jo morajo doplačati prav tako do 29. maja.

Naslednji paket informativnih izračunov bodo na pošto poslali konec maja. Tisti, ki izračuna tudi tedaj še ne bodo prejeli, a so zavezanci za plačilo dohodnine, bodo morali napoved za odmero dohodnine vložiti sami, in to do 31. julija.