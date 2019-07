Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine iz drugega svežnja

Zavezancem, ki se z informativnim izračunom strinjajo, ni treba storiti ničesar, saj bo v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba.

Prvi paket, v katerem je bilo 953.500 informativnih izračunov dohodnine za leto 2018, je finančna uprava odpremila na pošto 29. marca. Za te zavezance je medtem tudi že opravila poračun.

Drugi paket informativnih izračunov pa so na pošto poslali konec maja. Ti zavezanci imajo le še danes čas za vložitev ugovora. Če se z izračunom strinjajo, bodo morebiti preveč plačano dohodnino prejeli vrnjeno na svoje bančne račune 31. julija, istega dne pa se izteče tudi rok za doplačilo tistim, ki jim je bila med letom odmerjena prenizka akontacija dohodnine.

Tisti, ki izračuna doslej še niso prejeli, a so zavezanci za plačilo dohodnine, morajo napoved za odmero dohodnine vložiti sami, in to do 31. julija.