Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na finančni upravi. Zavezanec pa lahko v ugovoru uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je ni že prej.

Prvi paket, v katerem je bilo 798.943 informativnih izračunov dohodnine za leto 2019, je finančna uprava odpremila 31. marca. Zaradi razglasitve epidemije covida-19 so tokrat vanj vključili le zavezance z vračilom dohodnine oz. brez vračila ali doplačila.

V drugem paketu, odposlanem 29. maja, so bili informativni izračuni za 686.961 zavezancev in zanje velja, da lahko ugovor vložijo najpozneje do danes.

Zavezancem, ki se z informativnim izračunom strinjajo, ni treba storiti ničesar, saj bo izračun v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba. V tem primeru je rok za vračilo preveč plačane dohodnine 29. julij, istega dne pa se izteče tudi rok za doplačilo dohodnine.

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom pa je letos izjemoma predviden še tretji paket informativnih izračunov. Tega bo finančna uprava odposlala do konca junija, v njem pa bodo izračuni predvsem za tiste samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo glede na dejanske stroške.