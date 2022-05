Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na Fursu. V ugovoru, ki ga je mogoče vložiti elektronsko prek sistema eDavki, pa lahko uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je ni že prej.

Prvi paket, v katerem je bilo 989.325 informativnih izračunov dohodnine za leto 2021, je finančna uprava odpremila na pošto 31. marca.

Zavezancev, ki so lani med letom plačali preveč dohodnine, je bili v tem paketu 336.817 in tem bo Furs preveč plačane zneske vrnil do 31. maja. Skupaj gre za nekaj manj kot 108 milijonov evrov, povprečni znesek vračila pa znaša 320 evrov.

Z doplačili pa je bilo v prvem paketu 189.844 zavezancev. Skupaj 35,5 milijona evrov oz. v povprečju 187 evrov vsak morajo plačati najpozneje do 2. junija.

Drugi sveženj informativnih izračunov za preostale zavezance bo sledil predvidoma konec maja, kdor tudi še takrat ne bo prejel informativnega izračuna, pa bo moral napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 1. avgusta.