Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine

Ljubljana, 30. 04. 2026 07.11 pred 1 uro 2 min branja

STA M.S.
Davčni obračun

Na Finančni upravi RS samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec marca poslali nekaj manj kot enemu milijonu zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo - če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna obveznost ugotovljena napačno.

Tistim zavezancem, ki se z informativnim izračunom strinjajo, ni treba storiti ničesar, saj bo v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba.

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na Fursu. V ugovoru, ki ga je mogoče vložiti elektronsko prek sistema eDavki oz. osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, pa je mogoče uveljavljati tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je zavezanec ni že prej.

Prvi paket, v katerem je bilo 991.504 informativnih izračunov dohodnine za leto 2024, je finančna uprava odpremila na pošto 31. marca.

Skoraj 385.000 zavezancev plačalo preveč

Zavezancev, ki so lani med letom plačali preveč dohodnine, je bilo v tem paketu 384.903 in njim bo Furs preveč plačane zneske vrnil najpozneje do 29. maja. Skupaj gre za nekaj manj kot 100,2 milijona evrov, povprečni znesek vračila pa znaša 260 evrov.

Ob tem na Fursu opozarjajo, da bodo pred nakazilom zneska za vračilo izvedli pobote za vse neplačane obveznosti teh zavezancev.

Z doplačili pa je bilo v prvem paketu 150.192 zavezancev. Skupaj 43,3 milijona evrov oz. v povprečju 288 evrov vsak morajo plačati do 1. junija. Drugi sveženj informativnih izračunov za preostale zavezance bo sledil konec maja. Kdor tudi še takrat ne bo prejel informativnega izračuna, pa bo moral napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija.

Sindikati ob 1. maju: Vse smo si izborili in vse bomo morali braniti

19 bivših poslancev zaprosilo za nadomestilo: kdo bo dobil največ?

24ur.com Zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine
Cekin.si Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine
24ur.com Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine iz drugega svežnja
24ur.com Zadnji dan za ugovor na izračune dohodnine iz tretjega svežnja
24ur.com Zadnji dan za ugovor zoper dohodnino
Cekin.si Če tega niste sporočili finančni upravi, vam grozi globa
24ur.com Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine
bibaleze
Portal
Ne boste verjeli, kaj se otroci naučijo med enim samim obiskom trgovine
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Katera živila si pripraviti v torbo za v porodnišnico?
Katera živila si pripraviti v torbo za v porodnišnico?
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znano je, katere čevlje bomo nosile to poletje
Znano je, katere čevlje bomo nosile to poletje
Kršenje pravil zaneti spor v Kmetiji
Kršenje pravil zaneti spor v Kmetiji
vizita
Portal
Pred usodnim zmenkom so ji diagnosticirali terminalnega raka
Pri deodorantu večina ljudi izbere napačno stvar
Pri deodorantu večina ljudi izbere napačno stvar
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Pomanjkanje apetita zjutraj: kaj pomeni in kdaj je razlog za skrb
Pomanjkanje apetita zjutraj: kaj pomeni in kdaj je razlog za skrb
cekin
Portal
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
moskisvet
Portal
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
dominvrt
Portal
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk s kar 30 grami beljakovin, ki vas bo nasitil do kosila
Hiter zajtrk s kar 30 grami beljakovin, ki vas bo nasitil do kosila
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
