Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine

Tistim zavezancem, ki se z informativnim izračunom strinjajo, ni treba storiti ničesar, saj bo v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba.

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na Fursu. V ugovoru, ki ga je mogoče vložiti elektronsko prek sistema eDavki oz. osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, pa je mogoče uveljavljati tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je zavezanec ni že prej.

Prvi paket, v katerem je bilo 991.504 informativnih izračunov dohodnine za leto 2024, je finančna uprava odpremila na pošto 31. marca.