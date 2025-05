Še zadnji dve ukrajinski siroti odhajata iz Slavine

"To, da otroci odhajajo nazaj na vojno območje, pa je druga težava, zaradi katere težko in s cmokom v grlu gledaš, ko odhajajo. Ampak vendarle naj ne bi bila institucija njihov življenjski sopotnik celo otroštvo in mladost, in je to vsekakor bolje, kot pa da ga preživijo v neki instituciji," meni Kernel.

V začetku maja so bili v preurejeni stavbi nekdanje vaške šole Slavini še štirje otroci, prejšnji teden pa sta dva odšla k posvojiteljem v Ukrajino, je povedala. Ker bodo zadnja dva otroka odpeljali v sirotišnico v Ukrajino in ne k posvojiteljem, sicer meni, da bi lahko še nekaj časa ostala v Sloveniji.

Ukrajina je leta 2023 sprejela sklep, da lahko tamkajšnja sodišča nadaljujejo postopke posvojitev, zato so begunski otroci počasi odhajali nazaj v domovino. "To je edino, kar malo moti to zgodbo, ki se je tri leta dogajala v Slavni," je dejala Kernel.

Izrazila je upanje, da so vsi otroci, ki so že odšli v Ukrajino, dobili ljubeče in varno družinsko okolje. V Sloveniji so vsi hodili v vrtec ali šolo, z donatorji pa so poskrbeli za marsikatero dodatno dejavnost. Tako so se vsi otroci naučili plavati, hodili so na izlete, omogočali so jim različne popoldanske dejavnosti.

"Prav gotovo so ta tri leta preživeli kot ostali otroci, to pomeni, da jim je bil omogočen psihofizični razvoj. Kar pa se dejavnosti tiče, so jih bili deležni mogoče celo več, kot bi jih imeli, če bi živeli v primarnih družinah ali kot jih živijo njihovi vrstniki v Sloveniji," je poudarila Kernel. Po letu dni bivanja v Sloveniji so bili že vsi dvojezični, je dodala.

Čeprav so bili med ukrajinskimi sirotami tudi otroci s posebnimi potrebami, so vsi dobro napredovali in se naučili vseh tistih veščin, ki so za to obdobje otroštva pomembne. To so jim prvi dve leti omogočali različni donatorji, je še pojasnila.

Vodja regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk obžaluje odhod ukrajinskih sirot. Meni, da bi lahko v že urejene prostore morda sprejeli druge begunske sirote, bi se pa morali o tem najprej pogovoriti s prebivalci Slavine in postojnsko občino.