Se želi vlada znebiti v. d. direktorice Agencije za varnost prometa?

V navzven prijazni Agenciji za varnost prometa, ki nam daje navodila, kako naj vozimo, da se ne zaletimo, kot trdijo naši viri, že dolgo vre. Kot smo že poročali, naj bi že pred tremi leti lobiji poskrbeli, da se je morala od direktorskega stolčka posloviti Vesna Marinko. Na prste naj bi namreč stopila zaposlenim, ki so s podjemnimi pogodbami, poleg rednih plač, dobivali še honorar za delo v izpitni komisiji za kontrolorje tehničnih pregledov. Problematično je predvsem, da so to počeli v delovnem času, za kar imamo tudi pisne dokaze.

Medtem ko smo pridobili pogodbe Marka Gašparoviča, Jožeta Tršeliča, Tomaža Svetine in Jožeta Hribarja, so nam v Agenciji uradno potrdili, da se je zadnjih pet pogodb izteklo decembra pred štirimi leti. Ravno ko je nekdanja direktorica terjala, da se ta dela prenese v pogodbe o zaposlitvi. In, naključje ali ne, Marinkovo je na direktorskem stolu kmalu po tej potezi nasledil prav Hribar, eden tistih, ki so se morali podjemni pogodbi odreči.