Se želiš pridružiti ekipi, ki poganja rastoči promet na Letališču Ljubljana?

Na ljubljanskem letališču se letos nadaljuje spodbudna rast potniškega prometa. Lani so oskrbeli več kot 1.270.000 potnikov, v letošnjem januarju in februarju pa se je število oskrbljenih potnikov glede na lani povzpelo še za okoli 30 odstotkov. Med poletno sezono, ki je tik pred vrati, bo promet še posebej živahen. Mrežo obstoječih 22 letalskih povezav bodo dopolnile tri nove – Kopenhagen, Riga in Madrid. V Fraportu Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, ob razmahu letalskih potovanj krepijo ekipe za oskrbo letal. V službi z najlepšim razgledom, kot ji pravijo, je prednost edinstveno okolje in razgibano delo ter številne ugodnosti, ki jih ponuja letališko podjetje.

Fraport Slovenija je poslovno uspešno in finančno stabilno podjetje, ki je del velike mednarodne Skupine Fraport. Za več kot 430 zaposlenih skrbijo s kariernim razvojem in številnimi ugodnostmi ter jim nudijo urejene delovne prostore z vso potrebno opremo za varno delo. V zadnji petih letih so se najnižje plače v podjetju povečale za 20 odstotkov in so trenutno nad zakonsko določeno minimalno plačo. Upravljavec letališča že tradicionalno decembra zaposlenim izplačuje letno nagrado za poslovno uspešnost. V začetku marca 2024 pa so izplačali enega najvišjih regresov med slovenskimi podjetji, in sicer v vrednosti 2.348 evrov neto. Vsi zaposleni so deležni tudi maksimalnega neobdavčenega nadomestila za prehrano (7,96 evra na dan), vplačila v pokojninski steber v vrednosti 4 % bruto plače zaposlenega in specialističnega zdravstvenega zavarovanja.

Letos so v operativi že zaposlili 35 novih sodelavcev. Največ upravljavcev sredstev zemeljske oskrbe, ki so med najbolj iskanimi kadri, saj predstavljajo najštevilčnejšo službo na letališču. Ta sodeluje pri oskrbi letal, z upravljanjem najrazličnejših tehničnih sredstev za oskrbo letal in potnikov (npr. trakov za nalaganje prtljage, letaliških stopnic in avtobusov ...), vodenjem letal, nalaganjem in razkladanjem blaga, izvajanjem razleditve letal in čiščenjem letal. Delo poteka v izmenah. Nove okrepitve iščejo tudi v tovornem skladišču in čistilni službi.

Fraport Slovenija z veliko posluha, skrbnosti in odgovornosti upravlja medsebojne odnose in skrbi za zadovoljstvo vseh sodelavcev, ki je s povprečno oceno na visoki stopnji. S številnimi ugodnostmi na področju zdravja, prostega časa, družine in druženja omogoča, da se zaposleni v družbi dobro počutijo in vzpodbudno sodelujejo.