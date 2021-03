V prenovljeni strategiji cepljenja spremenjen delež precepljenosti

Vlada je končno sprejela dopolnjeno strategijo cepljenja, katere cilj je zmanjševati umrljivost in težek potek koronavirusne bolezni na eni strani, na drugi pa povečati zdravje prebivalstva, je povedal zdravstveni minister Janez Poklukar. Cepljenje bo tako tudi razbremenilo zdravstveni sistem, ob višji precepljenosti pa se bosta gospodarstvo in družbeno življenje lahko ponovno zagnala. Je pa v dopolnjeni strategiji spremenjen tudi delež precepljenosti, ki bi zagotovil, da se življenje vrne v normalo. Do sedaj je bil ta 70-odstoten, zdaj je 60.

icon-expand