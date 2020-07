Kaj ostrejši ukrepi pomenijo za nedeljske maše?

Tudi v cerkvi Antona Martina Slomška v Košakih maše potekajo ob spoštovanju zaščitnih ukrepov. Obvezno je nošenje mask, razkuževanje rok, ljudje morajo ohranjati medsebojno razdaljo. Pri vhodih v cerkev tako obiskovalce namesto blagoslovljene vode pričakajo razkužila. Med stoli je en meter in pol razdalje. Glavna vrata so odprta tudi med mašo, saj tako skrbijo za zračenje cerkve.

Župljani pa menijo, da so se na ukrepe hitro navadili. "Ljudje so zelo disciplinirani, cerkev pa je dovolj prostorna in ves čas skrbijo za zračenje,"je povedal eden od obiskovalcev svete maše, drugi pravi, da so povezani v veri."Upamo na boljše čase, ki bodo zagotovo prišli,"je dejal.

Med mašo so posebno molitev namenili tudi obolelim in zdravstvenim delavcem, ki se borijo z novim koronavirusom. Duhovnik je med obredom poudaril, da je lahko epidemija tudi priložnost, da se poslovimo od sebičnosti."Da poudarjamo solidarnost, kar je nauk evangelija že dva tisoč let. Večkrat na to pozabljamo, pa je morda prav stiska, preizkušnja lahko priložnost za nov začetek,"pravi Novak.

Odgovornost za preprečevanje širjenja okužbe je na nas vseh in vsakemu posebej, pravijo tudi župljani, duhovnik pa z zadovoljstvom ugotavlja, da se zaščitnih ukrepov držijo.