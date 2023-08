Secom: ovadba zoper inšpektorico, ki je žena enega od zaposlenih

V podjetju je bilo oškodovanih najmanj 120 oseb, podjetje pa je povzročilo za najmanj 370.000 evrov škode. V začetku leta so kriminalisti PU Novo mesto zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj poslovne goljufije po 228. členu KZ-1, na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi in pravno osebo, ki se je ukvarjala z dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva, ovadbo pa so pozneje še razširili, saj so prijeli še dodatne prijave.

Številni ogoljufani kupci so že jeseni lani opozarjali, da sta država oziroma tržni inšpektorat ukrepala prepozno, ker je podjetje kljub prijavam na inšpektorat še več mesecev lahko delovalo in nadaljevalo s poslovno goljufijo. Prijave zoper vodstvo Secoma je vodila območna enota tržnega inšpektorata v Krškem, in sicer je nad primeri bdela inšpektorica Strnadova, ki pa je žena merilca iz podjetja Secom d. o. o., kar pa se glavni tržni inšpektorici v Ljubljani niti ni zdelo sporno, vsaj tako je zatrjevala na naša številna vprašanja.

Tokrat pa so v povezavi s Secomom policisti PU Novo mesto vložili še eno kazensko ovadbo, in sicer 11. avgusta letos. Ovadili naj bi posavsko tržno inšpektorico Romano Strnad , in sicer v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po členu 257/1 in 2 KZ-1 ter kaznivega dejanja nevestno delo v službi po členu 258 KZ-1.

Zakonska zveza z merilcem ni razlog za izločitev

Novembra lani nam je namreč glavna tržna inšpektorica Andreja But dejala, da v primeru Secoma razlogi za izločitev Strnadove niso bili podani. Je pa tržni inšpektorat sicer sprožil nadzor nad delom uradne osebe, ki ga je izvedla tričlanska komisija. Na tržnem inšpektoratu so nam takrat še pojasnili, da so po tem, ko je Strnadova vodstvo inšpektorata pisno obvestila, da bi se rada izločila iz primera Secom, njeno zahtevo sprejeli, uslužbenki so odvzeli pooblastila za vodenje enote, jo premestili na drugo delovno mesto, zoper inšpektorico pa uvedli postopke po delovno pravni zakonodaji. Tržni inšpektorat sicer vztraja, da je ves čas deloval strokovno, zakonito in v korist varovanja pravic potrošnikov, prav tako vztrajajo, da okoliščine inšpektorice niso vplivale na njeno ravnanje in so bili postopki vodeni v korist potrošnikov.

O morebitnem konfliktu interesa odločal tudi KPK

Komisija za preprečevanje korupcije je novembra 2022 na podlagi prijave uvedla postopek predhodnega preizkusa v povezavi z domnevnimi okoliščinami nasprotja interesov pri službovanju uradne osebe Tržnega inšpektorata v postopkih zoper družbo Secom. Ugotovila je, "da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz njenih pristojnosti oziroma za presojo dejanj niti ni pristojna, zato je postopek ustavila". Komisija je sicer kmalu po obravnavi te prijave prejela še eno v isti zadevi, in sicer se je ta nanašala na očitke, ki lahko vsebujejo znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov. Prijavo je zato v tem delu odstopila v pristojno reševanje ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter v informacijo PU Novo mesto. V zvezi z drugo prijavo je Komisija inšpektoratu poslala tudi dopis, naj se v okviru delovne skupine za načrt integritete opredeli do zaznanih tveganj in v določenem roku o tem poroča komisiji. S tem je postopek zaključila.