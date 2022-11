Sečoveljske soline: Tako visoke vode ne pomnimo v svoji 20-letni zgodovini

Morska voda je poplavila velik del severnega Jadrana, zalilo je tudi slovensko obalo. "Tako visoke vode ne pomnimo v svoji dvajsetletni zgodovini," poročajo iz Krajinskega parka Sečoveljske soline. V Kopru so medtem izmerili peto najvišjo gladino morja od leta 1961.

"To so te podnebne spremembe," so sporočili iz Krajinskega parka Sečoveljske soline in dodali, da je novembrsko visoko plimovanje sicer pričakovano, a da tako visoke vode vendar ne pomnijo v svoji 20-letni zgodovini upravljanja z zavarovanim območjem.

Iz parka, katerega cilj je varstvo narave, ohranitev naravnih in kulturnih vrednot, varstvo avtohtonih, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, naravnih ekosistemov in značilnosti nežive narave ter ohranitev kulturne krajine, so nam poslali tudi posnetek izliva Dragonje. V Kopru izmerjena peta najvišja morska gladina od leta 1961 Na mareografski postaji v Kopru so medtem danes izmerili peto najvišjo gladino morja od leta 1961, so sporočili z Agencije RS za okolje. Pojasnili so, da je to posledica več dejavnikov. Zaradi bližine luninega mlaja je bila astronomska plima visoka. Poleg tega vzdolž Jadrana piha močan jugo, na odprtem morju s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro. To je po izračunih strokovnjakov povišalo gladino za 40 centimetrov. V jutranjih urah se je zračni tlak znižal za skoraj 20 hektopaskalov, kar je prispevalo k dvigu gladine za dodatnih 40 centimetrov, so razložili.

Voda je poleg nižjih delov obale zalila strojnico bazena. Ob 12.20 so morali gasilci posredovati še ob prijavi škode zaradi močnega vetra.

Največ težav je bilo sicer v Piranu. Na pomolu se je prevrnil sod, zaradi česar se je v morje razlila opazna količina odpadnega olja. Sicer pa je voda povzročala škodo v pritličnih stanovanjih in lokalih ter na avtomobilih, ki jih lastniki niso umaknili. Kot kaže so na svoje jeklene konjičke pozabili tudi v Izoli, kjer je morje prav tako poplavilo več parkirišč.

Plima bo visoka tudi v sredo Po napovedih Arsa bosta nadpovprečno visoki tudi današnja večerna in sredina dopoldanska plima. Pričakujejo, da se bo med 20. in 22. uro morje razlivalo po nižjih delih obale do višine 20 centimetrov. Že čez dan bo morje tudi močno vzvalovano. Opozarjajo, da bo zaradi tega najbolj izpostavljen rt Madona v Piranu. V sredo med 7. in 10. uro napovedujejo, da bo morje poplavilo nižje dele obale v višini od 20 do 40 centimetrov. Do prelivanja lahko pride tudi v četrtek zjutraj, so še sporočili z Arsa.