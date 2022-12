Sedaj boste vzljubiti zelenjavo! Verjemite nam.

Marsikdo bi se vprašal, le zakaj bi pri Argeti, številki 1 med mesnimi in ribjimi paštetami v Evropi*, imeli opravka z zelenjavo, naš odgovor pa je preprost – ker je zelenjava fantastična!

icon-expand Argeta Veggie FOTO: Arhiv ponudnika

Po številnih raziskavah, v katere smo vključili ljudi z vse Evrope, nam je uspelo razviti popoln recept za najboljši zelenjavni namaz. In potem smo to ponovili še štirikrat. Sedaj pa so tukaj. Naši novi zelenjavni namazi Argeta Veggie. Štirje fantastični zelenjavni okusi bodo navdušili vse od veganov do vegetarijancev in mesojedcev. Pripravljeni na osnovi čičerike in s štirimi odličnimi vrstami zelenjave bodo navdušili vaše brbončice kot še nobena zelenjava doslej.

Obogatite svoje obroke s štirimi vrstami zelenjave Še kako dobro se zavedamo, da nam na krožniku vse pogosteje primanjkuje zelenjave. Z novimi zelenjavnimi namazi Argeta Veggie lahko svoje obroke obogatite s kar štirimi različnimi vrstami zelenjave. Si želite več čičerike ? Naš najbolj blag in nežen okus Čičerika vas bo navdušil s svojo fino teksturo in hranljivostjo. Vam morda prija močan okus črnih oliv ? Nežni čičeriki smo dodali močan mediteranski temperament črnih oliv, ki ga zlepa ne boste pozabili. Ste bolj za rdečo papriko ? Prepustite se popolni kombinaciji okusa, vonja in svežine za okus, ki si ga boste zaželeli še. Kaj pa če bi poskusili kombinacijo čilija in limone ? Odkrijte svojo divjo stran in se pustite zapeljati prepletanju strastnega čilija in osvežilne limone.

icon-expand Argeta Veggie FOTO: Arhiv ponudnika

Pridružite se nam na zelenjavni terapiji Ne poznamo človeka, ki ne bi imel slabih izkušenj z zelenjavo. Žal so nekatere med nami te zaznamovale do te mere, da zelenjave še danes ne marajo. Zato smo razvili poseben terapevtski program, s katerim bomo ljudem pomagali razbiti zelenjavne travme. Si tega želite tudi vi? Potem ste vedno dobrodošli na zelenjavni terapiji ! To je prva spletna stran, kjer se boste lahko spopadli s slabimi zelenjavnimi izkušnjami in zakopali bojno sekiro z vsemi vrstami zelenjave. Pokukajte v našo spletno ordinacijo in sprejmite zelenjavo v svoje življenje. Vzljubili jo boste. Obljubimo.

icon-expand Argeta Veggie FOTO: Arhiv ponudnika