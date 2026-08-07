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Slovenija

Sedem držav kritičnih zaradi slovenske blokade pri imenovanju Fajonove

Bruselj, 07. 08. 2026 10.18 pred 3 dnevi 3 min branja 736

Avtor:
M.P.
Tanja Fajon in Kaja Kallas

Poteza Slovenije, da posreduje in prepreči imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za odposlanko EU za Sahel, je naletela na ostre kritike sedmih evropskih držav, vključno s Francijo in Španijo. Obe sta izrazili pomisleke o preglednosti postopka imenovanja, Belgija pa je poudarila, da je imela zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pravico imenovati Fajonovo.

Portal Euractive poroča o novih dimenzijah sage o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za odposlanko EU za Sahel. Kot piše, je sedem evropskih držav kritiziralo potezo Slovenije, da Fajonovi prepreči, da zasede to vodilno mesto.

Veleposlaniki so 22. julija namesto Fajonove imenovali nadomestno kandidatko, dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen, ki je naposled tudi zasedla to pozicijo. A sedem držav je takrat posredovalo v podporo Fajonovi in kritiziralo način, kako je bil naposled izveden postopek imenovanja, sta za Euractive sporočila dva neimenovana vira, seznanjena s sestankom.

Španija, Romunija in Belgija so se pri imenovanju Nygaard Markussenove vzdržale glasovanja. 

Tanja Fajon
Tanja Fajon
FOTO: AP

Belgija je po navedbah virov izpostavila, da ima zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pravico nominirati kogar želi, so pa ob tem vseeno zahtevali pravno oceno, ki bi pokazala, ali morajo imeti imenovane osebe za te položaje podporo lastne nacionalne vlade. Odvetniki, ki delajo za Svet EU, so odgovorili, da to ni potrebno.

Evropska komisija je že pred dnevi zavrnila očitke o nepravilnostih pri postopku izbire posebnega predstavnika EU, potem ko je bila Fajonova zaradi nasprotovanja Janševe vlade umaknjena. Poudarili so tudi, da je bil postopek izveden v skladu s pravili.

Preberi še Bruselj: pri izbiri Fajonove za odposlanko EU za Sahel ni bilo kršitev

Kritični sta bili tudi Francija in Španija. Prva je izrazila obžalovanje zaradi pomanjkanja preglednosti v postopku imenovanja in poudarila, da se postopek ne bi smel izvajati zunaj uradnih kanalov.

Podobno tudi Španija, ki je ocenila, da so imeli za oceno nove kandidatke malo časa. Hkrati so poudarili tudi, da Nygaard Markussenova nima tako velikega političnega profila kot Fajonova, zaradi česar da jih skrbi vpliv te poteze na Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS).

Na pomisleke se je odzvala tudi EEAS, ki je sporočila, da je slovenska vlada opozorila na "nove bistvene pomisleke" ter da so morali do 1. septembra nujno imenovati nekoga. Ob tem so izpostavili nedavni obisk ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova v Burkini Faso.

Potezo slovenske vlade so kritizirale tudi Romunija, Luksemburg in Slovaška, Irska, ki je predsedovala sestanku, pa se je strinjala s pozivi veleposlanikov, ki so se po poletnih počitnicah vrnili k razpravi o postopku.

Preberi še Zunanje ministrstvo kazensko ovadilo Tanjo Fajon in Barbaro Žvokelj

Slovenija je minuli mesec s posredovanjem preprečila, da bi Fajonova postala nova posebna odposlanka EU za regijo Sahel v Afriki. Pod pritiskom Janševe vlade je tako Kaja Kallas predlagala Birgitte Nygaard Markussen, drugouvrščeno kandidatko, ki je bila na koncu tudi imenovana.

Slovenska vlada je medtem zoper Fajonovo in nekdanjo generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokelj, ki je uradno nominirala svojo nadrejeno, sprožila kazensko ovadbo. Pri postopku nominacije naj bi namreč glede na njihove navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje.

"Postopek moje kandidature za visoko predstavnico EU za Sahel je bil izpeljan zakonito in strokovno, v skladu s preteklo prakso ministrstva za zunanje in evropske zadeve, kar bo tudi dokazano pred pristojnimi organi. Ker z vsebino kazenske ovadbe nisem seznanjena, je ne morem podrobneje komentirati," je minuli mesec kritike javno naslovila Fajonova.

Obtožbe odločno zanika: "Jasno pa je, da je kazenska ovadba zgolj pretveza za politično obračunavanje z nasprotnim političnim polom in drugače mislečimi, kar je žal ponovno postala stalna praksa nove oblasti."

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KOMENTARJI736

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zibertmi
08. 08. 2026 16.24
nekdo bi moral direkt z roške na otok v jadranu takrat,mnogi ,ki so del sds,bi se mu morali pridružit v današnjem času.mahnič lahko edino kako zgodovino otoka prebere,se je rodil šele v naši državi,pa bi nam rad solil pamet,kako je bilo v jugi
Odgovori
+2
5 3
Vselepo
08. 08. 2026 10.10
Od gdaj je 7 drzav vec od 17, to pisejo le levi, vidimo vsi kar pocnejo od prevarantske musarcke naprej, pa verjetno do vecine tudi sedanjih, da ne govorimo o pokvarjenem golobu, res zalostno, kam je padla slovenija
Odgovori
+2
4 2
osservatore
08. 08. 2026 08.45
Čelavi kaplar jo ne mara, ženska samo naklada, je nesposobna in ne bo preprečila ilegalnih migracij v EU, torej? Adijo.
Odgovori
+4
6 2
Lenart Čaubi
08. 08. 2026 08.25
Zaradi modus operandija politikov njenega kova in Merklove je v porastu fašizem in nacizem kar seveda ni sprejemljivo.
Odgovori
-2
3 5
Maki3322
08. 08. 2026 08.19
SDS je poden od podna.
Odgovori
-1
4 5
Vera in Bog
08. 08. 2026 08.30
A ni sds nastala iz socialnega komi gibanja???
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
08. 08. 2026 08.15
Upam da nekdo sproži postopke proti njej. Kakšna podla oseba !
Odgovori
+4
6 2
xybb
08. 08. 2026 08.15
Maščevanje jj in ministra
Odgovori
-3
2 5
Vera in Bog
08. 08. 2026 08.11
Kakšna sramota ultra levičarka v EU !
Odgovori
+4
6 2
Astalaviva1958
07. 08. 2026 21.23
Branila je teroriste islamske, zaj so spušli volitve zaj bi se pa rada vsilila v EU parlament...jok bato, Fajonka. Boš morala začet nekaj delat..
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+3
5 2
Cervantes Saavedra
07. 08. 2026 21.40
Ti kot načelnež gotovo naslavljaš svojo ost tudi na našega Ostarelega obraza, ki ni nikdar nič pametnega delal v svojem življenju, skoraj 40 let v krepko breme državnega proračuna. A ne bo začel nekaj delati, najde ovce, da ga financirajo. Gotovo si zadovoljen, dam ti prav za tvojo načelnost.
Odgovori
+0
4 4
poper00
07. 08. 2026 21.59
Katere teroriste?A so to tisti ki so pobili 100000 žensk in otrok in so najbolj pohlepna nacija na svetu.
Odgovori
-3
2 5
Naiskreni
07. 08. 2026 20.19
Od vsega, kar se dogaja, vam servirajo tole? huh.. save Europe act podpisite, bo vsaj kej pametnega od vecine vas.. 😂
Odgovori
+6
7 1
Vera in Bog
07. 08. 2026 20.20
Pa klopčičevo smrkljo da gledam ha ha. V miravčah sto let za vasjo !
Odgovori
+0
5 5
Cervantes Saavedra
07. 08. 2026 21.43
za naiskreni: Res je, od vsega, kar se dogaja, o tem na široko poročajo na NOVATV24. Si moreš misliti!!! Nič pametnega ne premorejo! Dobro si jim podkuril!!!
Odgovori
-3
1 4
Vera in Bog
07. 08. 2026 20.19
To je čista uzurpacija oblasti isto kot kot Bratuškova !
Odgovori
+2
6 4
Vera in Bog
07. 08. 2026 20.16
Bravo vlada, na silo jo odstavit in zapret !
Odgovori
+6
10 4
kiropraktik
07. 08. 2026 20.03
To je vmešavanje v naše notranje zadeve! Levičarji ne mirujejo! Jih bo treba prizemljiti!
Odgovori
-2
8 10
poper00
07. 08. 2026 21.35
Black cube?
Odgovori
-1
2 3
prepih
07. 08. 2026 19.56
Patogen HVALA za odgovor sam Si povedal da Tvoj in Tebi podobno mislečih prinašajo samo zlo in sovraštvo na ta svet. Veš po Judi Išk... se NE imenuje nobena cerkev saj je izdal svojega človeka pri nas pa bi takim postavljali spomenike.
Odgovori
+3
9 6
Vera in Bog
07. 08. 2026 19.46
S prvim vlakom na Dob ni druge !
Odgovori
+8
12 4
Vera in Bog
07. 08. 2026 19.46
Samo leva elita nasprotuje ???
Odgovori
+12
15 3
franko žgavec
07. 08. 2026 19.43
7držav protikje pa so 30 ostalih 7 levih držav ,
Odgovori
+4
10 6
Lovec na mušice
07. 08. 2026 19.42
Vsak desni nuca gospodarja, vsak desni najde firerja. Pa četudi je Oger ali Jud.
Odgovori
-1
11 12
patogen
07. 08. 2026 19.50
Kako je že tvoj stari pel? Več je klevet in več je laži, bolj nam Kučan pri srcu leži...
Odgovori
+2
8 6
Lovec na mušice
07. 08. 2026 19.56
Moj stari in in stari stari sta znala lepo zapeti Faccetta nera. Saj jo poznaš. A ne?
Odgovori
+3
8 5
Lenart Čaubi
08. 08. 2026 08.22
To je pa huda canzona vemo kdo jo prepevajo.
Odgovori
+2
3 1
prepih
07. 08. 2026 19.41
Patogen glede na to da Si tako dobro seznanjen z VSEMI najnovejšimi podatki kateri bodo sledili v prihodnosti daj zelo lepo te prosim -igram evrojeckpot -od same začetka in ne zadanem nič prosim napovej dobitno kombinacijo za žrebanje v torek 11.8. 2026. HVALA
Odgovori
-3
3 6
patogen
07. 08. 2026 19.50
Poskusi z rojstnimi dnevi Fajonke in Kučana, Nataše ter ostalih tovarišev, ki prinašajo Sloveniji srečo
Odgovori
+3
8 5
prepih
07. 08. 2026 19.30
Samo da NI nekdo iz SLO in da JE gorivo vedno dražje oboje je velik uspeh te vlade , pozabil NI več kolon na AC
Odgovori
-3
7 10
patogen
07. 08. 2026 19.32
Če je že gorivo drago pa več kolon, potem je dobro vsaj, da ni Fajonka in bi nam afričane sem navlekla. Kje so danes Türkovi palestinci in kdo plačuje zanje?
Odgovori
+3
11 8
Cervantes Saavedra
07. 08. 2026 21.52
za nepripravi pato: Najbolje igraj na 25. maj., rojstni dan ex-komunajzarja Milana Zvera. Dobra, moraš priznati. Imaš slučajno kaj podobnega? Mmm?
Odgovori
-2
1 3
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