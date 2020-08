Sedem milijonov litrov slovenskega vina gre v destilacijo, med drugim tudi za razkužila

To je le eden od treh ukrepov, s katerim želi kmetijsko ministrstvo pomagati vinogradnikom in vinarjem zaradi presežkov vina, ki se ne proda zaradi koronakrize. In med njimi je tudi zelena trgatev - nekateri jo imenujejo kar abortus, saj vinogradniki s trt odstranjujejo še zeleno grozdje. Zeleno trgatev so morali vinogradniki opraviti do ponedeljka.