Sedem novosti, ki jih velja poznati pri seriji Huawei Watch GT 7

Nove ure Huawei Watch GT 7 Series, ki vključujejo Watch GT 7 Pro ter modela Watch GT 7 s premerom ohišja 46 in 41 mm, prinašajo največ sprememb prav na teh področjih. Izbrali smo sedem novosti, ki najbolje pokažejo, kaj prinaša nova generacija. Od novega načina ocenjevanja telesne pripravljenosti in podrobnejšega spremljanja spanja do novih možnosti za smučanje in kolesarjenje, natančnejšega določanja položaja ter paščka EasyCross.

Huawei Watch GT 7 FOTO: Arhiv ponudnika

1. Ocena telesne pripravljenosti: kako pripravljeno je vaše telo danes?

Vsak dan ni enak in telo ni vsako jutro enako pripravljeno na intenzivno vadbo. Ena ključnih novosti serije Huawei Watch GT 7 je zato Ocena telesne pripravljenosti, funkcija, ki povezuje različne kazalnike in ponuja jasnejši vpogled v trenutno fizično pripravljenost. Namesto da bi spanje, pretekle aktivnosti in okrevanje obravnavala kot popolnoma ločene podatke, jih ocena telesne pripravljenosti poveže v širšo sliko. Tako lahko pomaga pri odločitvi, ali je določen dan primernejši za intenzivnejšo vadbo ali pa telo potrebuje nekoliko več časa za okrevanje. Poudarek se tako premika od samega beleženja podatkov k njihovi praktični uporabi.

Huawei Watch GT 7 FOTO: Arhiv ponudnika

2. Vpogled v zdravje: zdravstveni podatki dobijo širši kontekst

Nova generacija dodatno razvija način, kako razumeti podatke, ki jih ura zbira čez dan in ponoči. Funkcija Vpogled v zdravje povezuje informacije, povezane s spanjem, okrevanjem in telesno dejavnostjo, ter ponuja širši pregled vsakodnevnega stanja organizma. Ob tem pomaga tudi pri prepoznavanju sprememb skozi čas. Namesto niza med seboj nepovezanih številk je tako cilj ponuditi informacije, ki jih je lažje povezati z vsakodnevnimi navadami, treningom in počitkom. Prav kombinacija funkcij Vpogleda v zdravje in Ocena telesne pripravljenosti kaže eno od glavnih smeri razvoja nove generacije pametnih ur. Ura ne bi smela le meriti, temveč pomagati razumeti, kaj izmerjeni podatki pravzaprav pomenijo.

Huawei Watch GT 7 FOTO: Arhiv ponudnika

3. Izboljšani TruSleep 5.0 podrobneje analizira kakovost spanja

Spanje ostaja eden ključnih elementov spremljanja zdravja in okrevanja. Zato je Huawei izboljšal algoritem TruSleep 5.0. Nova različica podrobneje analizira strukturo in stabilnost spanja ter ponuja boljši vpogled v njegovo kakovost. Takšne informacije postanejo še bolj uporabne, ko jih ura poveže s podatki o okrevanju in telesni pripravljenosti. Ni namreč pomembno samo, koliko ur smo spali, temveč, kako kakovosten je bil spanec in kako se to odraža na pripravljenosti za naslednji dan.

4. Smučanje: ni pomembno več samo, kako hitro ste prevozili progo

Ena večjih športnih nadgradenj nove serije je povezana z zimskimi športi. Serija Huawei Watch GT 7 prinaša nove možnosti spremljanja smučanja in deskanja na snegu, tako na prostem kot v pokritih smučarskih centrih. Ura med smučanjem spremlja vrste zavojev, njihovo število in frekvenco ter beleži sile G, ki nastajajo pri posameznem zavoju. Analiza tako ni več omejena le na osnovne podatke, kot so trajanje aktivnosti, hitrost in prepotovana razdalja. Za aktivnosti na prostem so na voljo zemljevidi več kot 3000 smučišč po svetu, ki jih je mogoče vnaprej prenesti. Na zapestju nato preverite informacije, kot so imena prog, njihova zahtevnost in lokacije žičniških naprav. Ura tako ponuja precej podrobnejši vpogled v dogajanje med samim spustom.

Huawei Watch GT 7 FOTO: Arhiv ponudnika

5. Kolesarjenje: ura pomaga še pred začetkom vzpona

Večje spremembe so namenjene tudi kolesarjem. Iz aplikacije Zdravje je mogoče predvideno pot sinhronizirati z uro in si ogledati profil prihajajočih vzponov in razgibanost terena. Ura nato med vožnjo opozori na prihajajoči vzpon ter prikaže podatke, kot so razdalja, višinska razlika in povprečni naklon. Na voljo so še opozorila na ostre zavoje, ki se prikažejo še preden kolesar pride do njih. Po končani vadbi je mogoče analizirati tudi uspešnost na posameznih vzponih. Bistvena razlika je v tem, da ura ni več zgolj naprava, ki po koncu treninga pokaže, kaj se je dogajalo. Nekateri podatki so uporabni že med samo vožnjo, ko lahko nanje še pravočasno reagirate.

6. Natančnejše določanje položaja, predvsem pri višjih hitrostih

Številne nove športne funkcije ne bi imele enake vrednosti brez natančnega beleženja gibanja. Serija Huawei Watch GT 7 uporablja Sunflower Positioning System in dvopasovno satelitsko določanje položaja za natančnejše spremljanje aktivnosti na prostem. Huawei v primerjavi s serijo Huawei Watch GT 6 navaja 20 odstotkov večjo natančnost beleženja poti pri hitrih zimskih športih, izboljšano pa naj bi bilo tudi beleženje poti pri teku na prostem. Takšna izboljšava je še posebej pomembna pri aktivnostih s hitrimi spremembami smeri, kot je smučanje, kjer že manjša odstopanja pri določanju položaja vplivajo na končni zapis poti.

Huawei Watch GT 7 FOTO: Arhiv ponudnika

7. EasyCross Strap: ena največjih sprememb sploh ni na zaslonu

Vse novosti niso nove funkcije ali algoritmi. Nov pašček EasyCross spreminja način, kako je nameščen na zapestju. Prosti del paščka je pomaknjen na notranjo stran, kar zmanjšuje možnost zatikanja za rokav ali oblačila, konstrukcija pa omogoča tudi bolj urejeno prileganje zapestju. To je še posebej pomembno pri napravi, ki jo nosite praktično ves dan. Med delom, vadbo, počitkom in spanjem. EasyCross tako lepo pokaže, da tehnološki napredek pri nosljivih napravah ni nujno nekaj, kar uporabnik vidi na zaslonu. Včasih je pomembnejša sprememba tista, zaradi katere napravo med uporabo preprosto manj opazimo.

Kaj pa baterija, čustveno razpoloženje in premium materiali?

Nekatere pomembne lastnosti serije Huawei Watch GT se nadaljujejo tudi v novi generaciji, vendar niso novosti, ki bi bile tokrat prvič predstavljene. Na prvem mestu je seveda respektabilna življenjska doba baterije. Do 21 dni lahko ali do 12 dni tipične uporabe v primeru ure z večjim in do 14 oziroma do 7 dni z manjšim premerom ohišja. Serija še naprej ponuja tudi funkcijo Čustveno razpoloženje, ki omogoča spremljanje čustvenega stanja, ter široko združljivost s pametnimi telefoni Android in iOS. Huawei Watch GT 7 Pro se dodatno razlikuje po premium zasnovi, ki združuje titanovo zlitino, nanotehnološki keramični okvir in safirno steklo. Zaslon doseže največjo svetlost do 3000 nitov (kandel), model Pro pa ima tudi EKG.

Huawei Watch GT 7 FOTO: Arhiv ponudnika

Več kot le še ena generacijska nadgradnja

Najzanimivejše spremembe pri seriji Huawei Watch GT 7 zato niso nujno tiste, ki jih lahko povzamemo z eno samo večjo številko v specifikacijah. Ocena telesne pripravljenosti poskuša odgovoriti na vprašanje, kako pripravljeno je telo na aktivnosti, ki sledijo. Vpogled v zdravje in izboljšani TruSleep 5.0 pomagata zdravstvene podatke postaviti v širši kontekst. Nove funkcije za smučanje in kolesarjenje prinašajo uporabne informacije med samo aktivnostjo, natančnejše določanje položaja pa omogoča zanesljivejše beleženje gibanja. EasyCross Strap medtem rešuje povsem drugačen problem. Kako napravo, ki jo nosimo skoraj ves dan, narediti še nekoliko bolj praktično in udobno. Prav kombinacija takšnih programskih, športnih in oblikovnih sprememb kaže, v katero smer se razvijajo pametne ure. Ni več dovolj, da zberejo čim več podatkov. Pomembneje je, kaj s temi podatki dejansko naredimo.

Promocijska ponudba

Ob tehnoloških novostih je Huawei pripravil tudi promocijsko ponudbo. Do 31. oktobra 2026 so vsi modeli serije Huawei Watch GT 7 na voljo s 40 evri popusta. Huawei Watch GT 7 Pro je tako na voljo za 389 evrov namesto 429 evrov, modela Huawei Watch GT 7 v velikostih 46 in 41 mm pa za 259 evrov namesto redne cene 299 evrov.

Huawei Watch GT 7 FOTO: Arhiv ponudnika