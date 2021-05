Sedem predsednikov o nujnosti hitrejšega približevanja Zahodnega Balkana EU

Kot je v petek v intervjuju za srbsko komercialno televizijo povedal Vučić, je predlog skupne izjave, ki je pomembna v kontekstu skrivnostnega non-paperja o dokončnem razpadu Jugoslavije, da voditelji nasprotujejo spremembam meja na Zahodnem Balkanu, želel dopolniti s stavkom: "A v skladu z ustanovno listino Združenih narodov in odločitvami organov OZN" . To bi pomenilo Kosovo v okviru Srbije, zato je z besedami Vučiča "majhen amandma povzročil pekel za ostale velikane balkanske politike" .

Z besedilom se zaradi pomislekov srbskega predsednika Aleksandra Vučića očitno zapleta. Gre za srbsko dopolnilo besedila, ki ga je predsednik Borut Pahor v zadnjih mesecih usklajeval takorekoč od Vardarja pa do Triglava. Oziroma z voditelji držav bivše države, tudi Kosova in Albanije. Ko se je ustavil v Beogradu, pa je naletel na pomislek.

"Zame je najbolj pomembno, da oblikujemo skupno stališče glede pomena hitrejše širitve Evropske unije na Zahodni Balkan in skupnih reform v teh državah, zato da bo politična volja večja in da bo interes iskren. Na koncu moramo videti celoten prostor Zahodnega Balkana in ne zgolj posamezne države," je povedal Pahor.

"Naj ne zveni pokroviteljsko, ampak prišli smo pomagat prijateljem in sosedom na Zahodnem Balkanu, torej s prostora nekdanje Jugoslavije z Albanijo, da bi čim prej in kolikor mogoče enostavno vstopili v Evropsko unijo. To je vsem v interesu, tu ni posebne modrosti. Tako kot je, domnevam, interes Slovenije, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje," pa je dejal hrvaški predsednik Zoran Milanović.

Možnosti, kaj se bodo državniki jutri uspeli dogovoriti, je po naših informacijah več. Od političnega kompromisa pri besedilu, prek tega, da katera od udeleženk ne bi podpisala skupne izjave, pa tudi do tega, da bi ta povsem padla v vodo. Vse pa bo odvisno od usklajevanja na jutrišnjem skupnem kosilu voditeljev držav. Ključni elementi deklaracije pa so sicer naslednji: širitev EU na Zahodni Balkan je geopolitično vprašanje, širitev mora potekati hitreje in EU mora imeti pred očmi celoten prostor Zahodnega Balkana.