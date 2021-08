Sedem pripadnikov Slovenske vojske osvojilo prestižni naziv eksperta pehote

V italijanski Vicenzi se je v petek, 20. avgusta, končalo preverjanje obvladovanja osnovnih veščin in postopkov pehotnega vojaka za pridobitev znaka eksperta pehote (ang. Expert Infantryman Badge), na katerem je bilo uspešnih sedem pripadnikov Slovenske vojske. Udeležilo ga je 1060 pripadnikov vojska Združenih držav Amerike, Hrvaške, Italije in Slovenije, so sporočili s Slovenske vojske.

Udeleženci so morali izkazati pripravljenost v štirih delih, in sicer preverjanje telesne pripravljenosti (sklece, trebušnjaki in tek); dnevno/nočni orientaciji z zemljevidom in kompasom; 20-kilometerskem pohodu z oborožitvijo in bojno opremo ter obvladovanju osnovnih vojaških veščin. Slednje sodi med najzahtevnejše, saj se je odvijalo na 30. delovnih točkah, na katerih so preverjali oskrba ranjenca, postopke ob JRKB-kontaminaciji, uporabo posrednega ognja, maskiranje, premikanje pod ognjem, uporabo signalov, oceno razdalje, uporabo sredstev zvez in komuniciranja, uporabo topografske karte, pripravo različnih oborožitvenih sistemov za streljanje, poznavanje ter uporabo ročnih bomb, postavljanje in prepoznavanje različnih vrst min, poznavanje naprav za nočno opazovanje… Vse kategorije so bile časovno omejene, so opisali v Slovenski vojski.

Usposabljanje uspešno zaključili 404 posamezniki

Preverjanje je organizirala 173. zračno-desantna brigada ameriških oboroženih sil. Zadnjih pet let je v povprečju preverjanje uspešno opravilo okoli 15 odstotkov udeležencev. Tokratnega so uspešno zaključili 404 posamezniki, med njimi sedem od devetih pripadnikov Slovenske vojske. Gre za eno najzahtevnejših preverjanj posamične usposobljenosti pehotnega vojaka v Evropi, na katerem se preizkuša posameznikovo telesno, strelsko, orientacijsko in sposobnost opravljanja drugih bojnih nalog. Program preverjanja za pridobitev znaka se je skozi zgodovino večkrat spremenil, standardi so se vedno višali. Šele v poznih 80.-ih so se ga začeli udeleževati tudi pripadniki drugih vojsk (izven ZDA), so še zapisali v Slovenski vojski.