Neurejeni čakalni seznami: kako dostopno je slovensko zdravstvo med koronakrizo?

Očeta naše bralke so na Internistično prvo pomoč (IPP) v UKC Ljubljana pripeljali z rešilcem v ponedeljek, 3. avgusta. Zdravnik z urgence Zdravstvenega doma (ZD) Kočevje ga je prišel pregledat na njegov dom že dan prej, v nedeljo, potem ko so domači po telefonu vztrajali, da gre za nujni primer. Zdravnik je ugotovil, da je gospod v izredno slabem zdravstvenem stanju. Tri dni pred tem so ga sicer ravno odpustili iz UKC Ljubljana, kjer se je osem dni zdravil zaradi težav z ledvicami, vendar se mu je stanje doma nato znova poslabšalo, je zatrdila hči.

Kar torej pomeni, da bolniki čakajo tudi zato, ker jih zdravniki želijo dodatno pregledati in preiskati, preden se odločijo, kako jih bodo zdravili. "Kljub opravljeni dodatni preiskavi se pacientovo stanje med čakanjem na IPP ni poslabšalo," so zatrdili za primer očeta naše bralke na UKC Ljubljana.

Predstavniki iz UKC Ljubljana so pojasnili, da "pri pacientu, ki nima življenje ogrožajočih elektrolitskih motenj ali dihalne stiske, ki bi zahtevali urgentno dializno zdravljenje in zato takojšnjo prednostno obravnavo pred drugimi bolniki, obravnavo lahko podaljša dodatna diagnostična obravnava, ki je potrebna za izključitev različnih stanj" .

Ker so bili izvidi zelo slabi, so bolnika nato isti dan z rešilcem pripeljali na IPP Ljubljana, kjer je po besedah hčere več kot sedem ur čakal na sprejem v bolnišnico. Družina je medtem na IPP Ljubljana večkrat klicala, a ji je informatorka odgovarjala, da gospod še ni na vrsti. O stanju očeta – da mu zares odpovedujejo ledvice – je družina izvedela okrog 21.30, je še zatrdila bralka.

Ker je očetovo zdravstveno stanje še naprej vidno pešalo, je isti zdravnik v ponedeljek zjutraj na dom napotil patronažno službo. "Odvzeli so mu kri in vodo za nadaljnje preiskave in mu dali infuzijo," je dejala hči.

Hči je ob tem navedla, da se je njena družina v nedeljo trudila, da je dežurni zdravnik prišel preverit stanje očeta. Po njenih besedah je zalegel šele četrti klic, ko je na urgenco ZD Kočevje klicala njihova soseda, ki je medicinska sestra na UKC Ljubljana, in je osebju pojasnila podrobnosti o stanju gospoda. Zdravnik je naposled prišel in zaradi hudih zdravstvenih težav bolnika družini naročil, naj ga naslednji dan zjutraj – torej v ponedeljek, 3. avgusta – pokliče, da se bodo dogovorili o nadaljnjih postopkih.

Ledvični bolnik je zgolj ena od zgodb iz slovenskega zdravstva. Pred kratkim smo že poročali o petletnem dečku, ki je s poškodovanim stopalom v novomeški bolnišnici na vrsto čakal pet ur. Pa o ljudeh, ki so pripovedovali: "Mama z astmatičnim napadom je na pregled čakala 48 ur" ali pa "Sin je imel vročino, v zdravstvenem domu so nam obljubili, da nas pokličejo nazaj, nihče ni klical" in še ena izpoved "Po spremembah zaradi ugriza klopa sem iskala zdravniško pomoč, telefon je zvonil v prazno."

Po besedah UKC Ljubljana se čas obravnave bolnikov podaljša predvsem v primeru večjega števila življenjsko ogroženih pacientov in števila preostalih napotenih bolnikov, ki ne potrebujejo takojšnje ali zelo nujne obravnave. Teh je največ ob začetku in koncu delovnega tedna, predvsem ob ponedeljkih in petkih, zato je čas obravnave bolnikov takrat najdaljši. "Opažamo, da je v času epidemije covid-19 tudi dostopnost do izbranega osebnega zdravnika težja – še posebej v času dopustov – kar dodatno povečuje število napotitev v urgentne ambulante UKC Ljubljana," so izpostavili.

Z UKC nadalje trdijo, da pri vseh bolnikih, ki so napoteni na IPP, na osnovi kliničnega stanja in priloženih izvidov že takoj ob njihovem prihodu opredelijo stopnjo nujnosti obravnave. "Na osnovi triažnega pregleda določimo, kako hitro je treba pacienta pregledati v ambulanti urgentnega zdravnika. Takojšen pregled potrebujejo bolniki, ki so neposredno življenjsko ogroženi ali kritično bolni. Šele nato sledi obravnava ostalih, manj ogroženih bolnikov," so pojasnili.

Če sum na covid-19 pri bolniku je, pa nadaljnja diagnostika okužbe s SARS-CoV-2 podaljša obravnavo bolnikov v vseh urgentnih ambulantah. "Za sprejem na ustrezen oddelek je namreč treba najprej pridobiti izvid brisa za potrditev oz. izključitev covid-19," so zatrdili z UKC Ljubljana in ob tem poudarili, da so na IPP in vseh ostalih urgentnih ambulantah internističnih strok vsi nujno napoteni pacienti pravočasno in ustrezno obravnavani.

Kaj ti primeri pomenijo?

Ali slovensko zdravstvo, kljub temu da plačujemo zanj, postaja nedostopno v času koronakrize? Že pred virusom smo imeli težave s čakalnimi dobami, zdaj se je sistem še poslabšal. Zato nas je zanimalo, ali pristojni pristopajo k resnim težavam, ki so že in še bodo v zdravstvu?

Z ministrstva za zdravje so nam odgovorili, da zadnji podatki kažejo, da čakalne dobe po epidemiji niso daljše, kar pa po njihovem mnenju ni logično. "Razlika gre na račun bolnikov, ki bi morali biti obravnavani v času epidemije, pa še niso prejeli novega datuma obravnave,"so prepričani.

Ministrstvo načrtuje glavne poteze po koncu poletja – kaj pravzaprav, pojasnjujejo skopo

Rok za ureditev čakalnih seznamov je bil 31. julij 2020. Podatki o čakajočih v lokalnem informacijskem sistemu zavoda bi morali biti na ta dan skladni s podatki v sistemu eNaročanje, so pojasnili z ministrstva za zdravje. Zato načrtujejo, da bodo do konca poletja dobili vpogled in sliko o dejanskem stanju čakalnih dob med epidemijo in po njej. "Pridobljeni podatki bodo osnova za pripravo in izvedbo potrebnih ukrepov," so zagotovili.

Eden od njih bo priprava in organizacija skupnega srečanja s predstavniki lokalnih skupnosti – ustanovitelji zdravstvenih domov so namreč občine – in vodstvi zdravstvenih domov takoj po dopustih, še avgusta, da bi povečali dostopnost do zdravstvenih storitev in da ne bi bilo razlik med zdravstvenimi izvajalci.

Določene zdravstvene storitve je bilo namreč treba ustaviti v času epidemije, da so lahko obvladovali širjenje bolezni. To je prineslo posledice, kar opažajo tudi na ministrstvu: "S terena dobivamo informacije, da nekateri težje pridejo do pregleda ali do kontakta po telefonu."

Kakšne scenarije možnih rešitev imajo v mislih za bolnišnice, urgence, čakalne vrste na operacije in druge specialistične preglede ... nam niso pojasnili.