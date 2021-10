Sedem županov za navezavo Škofje Loke na avtocestno omrežje

Župani občin Škofja Loka Tine Radinja, Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, Žiri Janez Žakelj, Železniki Anton Luznar, Medvode Nejc Smole, Vodice Aco Franc Šuštar in Kranj Matjaž Rakovec so pobudo naslovili na ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, direkcijo za infrastrukturo in DRI.

"Kraji in območja, ki ležijo ob četrti razvojni osi, tvorijo eno razvojno najbolj dinamičnih območij v državi," so izpostavili. Vloga in pomen četrte razvojne osi ter centralnih naselij in zaposlitvenih središč, ki ležijo ob njej, sta se, kot so dodali, močno okrepila z izgradnjo poljanske obvoznice v Škofji Loki in gorenjevaške obvoznice.

Za zelo pozitivno novico so označili tudi letošnji podpis protokola med ministrstvom za infrastrukturo ter občinama Gorenja vas - Poljane in Cerkno o umeščanju trase prometne povezave med Hotavljami in Cerknim.

Idrijsko-Cerkljansko in Škofjeloško se po navedbah županov uvrščata med družbeno-gospodarsko najbolj dinamična območja, v zadnjih letih pa doživljata postopen, na trajnostnih načelih temelječ razvoj zelenega in kulturnega turizma.

Ena največjih pomanjkljivosti celotnega škofjeloškega in idrijsko-cerkljanskega območja je po mnenju sedmerice prav njuna prometna odmaknjenost oz. oddaljenost od slovenskega avtocestnega sistema. Odsotnost navezovalne ceste na avtocestno omrežje povzroča izredno obremenjenost, predvsem s tovornim prometom, posledično pa tudi z emisijami toplogrednih plinov v prometu na obstoječih regionalnih cestah, so opozorili župani.

Prizadevajo si za izgradnjo nove povezovalne ceste Trata–Meja in nove navezovalne ceste Škofje Loke na avtocestno omrežje Meja–Vodice, ki bi širše škofjeloško območje neposredno navezali na avtocestno omrežje ter razbremenili obstoječi regionalni cesti in središče Medvod.

Optimalna prostorska umestitev in prometna navezava četrte razvojne osi na avtocestni sistem pa sta tudi v interesu Občine Vodice kot vse pomembnejšega prometnega in logističnega vozlišča, so zapisali.