Sedemčlansko družino z novorojenčkom mečejo na cesto

"Smo sedemčlanska družina, plačujemo račune, drživa se zakonov. In tako družino s petimi otroki lahko vržeš na cesto, z dojenčkom, ki še mesec dni ni star. Nismo si mislili, da nas lahko kaj takšnega doleti. Sem smo se preselili leta 2022 in pogodbo smo imeli do leta 2027. Prva lastnica je stanovanje prodala, kljub temu da smo bili zmenjeni, da gre za dolgoročni najem. Prišel je novi lastnik, ki je zahteval, da se izselimo," na robu solz opiše Alja Kapun Cvetko, mama petih otrok.

"Če želi lastnik najemno pogodbo odpovedati iz nekrivdnih razlogov, torej kljub temu da so najemniki redni plačniki, jim je po zakonu dolžan priskrbeti drugo primerno stanovanje. Zagotavljati mora podobne razmere, kot so jih imeli do zdaj, torej njihove življenjske razmere se ne smejo spreminjati. Običajno lastniki v mirnem okolju iščejo stanovanje primerne velikosti," pojasni odvetnik Uroš Miklič.

Lastnica je sedemčlanski družini sicer ponudila dve možnosti, med katerimi lahko izbirajo. "Gre za nepremičnino, ki je del konjeniškega kompleksa konjeniškega centra Brdo nad Ihanom. Najstarejša hči ima alergijo in vedno dobi reakcije na seno ali pa na živalsko dlako," pojasni Kapun Cvetkova. Drugo stanovanje jim je lastnica našla v Moravčah, torej v drugi občini. "V tem primeru bi morala prešolati otroke, mož ima službo v Ljubljani. Kljub temu pa je bilo v mailu rečeno, ne glede na to, ali bom sprejela opcijo dve ali ne, me bo lastnica tožila, ker sem zavrnila opcijo ena," doda.

"Treba bo ugotavljati vse okoliščine in dejstva v dokaznem postopku, kdo je kriv, če je prišlo do nekega krivdnega razloga, pa tudi, ali je bila sodna odpoved zakonita," še dodaja Miklič.

Ker si zastopnika na sodišču ne morejo privoščiti, eden od pro bono odvetnikov pa jih je že zavrnil z besedami, da mu ta primer jemlje preveč časa in energije, zato so zdaj prepuščeni sami sebi.

"Plavava. To je Titanik. Pred nama je skala, ne znava pa ustaviti ladje," zaključi Kapun Cvetkova. Zakonca zdaj upata, da bi se v njuni okolici vendarle našel kdo, ki bi sedemčlanski družini vendarle oddal stanovanje.