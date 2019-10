Sedemkilometrski zastoj na 'primorki' proti Kopru, začasno zaprt uvoz Razdrto

Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru je nastal daljši zastoj, in sicer v dolžini sedmih kilometrov, v nekem trenutku pa je bil celo daljši od desetih kilometrov. Potovalni čas se podaljša za približno 40 minut. Na Prometno-informacijskem centru so povedali, da so začasno zaprli uvoz Razdrto. "Uvoz smo zaprli, da bi sprostili promet. Ljudje so namreč zapuščali avtocesto v Postojni in se na Razdrtem vračali nazaj v kolono, ki se je samo še večala. Trenutno je zastoj dolg še sedem kilometrov. Ko bo stvar spet v mejah normale, bodo uvoz spet odprli," so razložili. Možen obvoz za osebna vozila v smeri Nove Gorice je po cesti Postojna - Vipava, proti Kopru pa po cesti Postojna - Senožeče.

Zastoj je še na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Celju. Zaradi razsutega tovora je promet oviran na severni ljubljanski obvoznici na krožišču Tomačevo.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru, na pomurski avtocesti pa je zaprt vozni pas med predorom Cenkova in Cerkvenjakom proti Mariboru.

Dela, ki potekajo na primorski avtocesti:

- zaprt je vozni pas med Razdrtim in razcepom Nanos proti Kopru,

- med 23. uro in polnočjo bo polurna popolna zapora priključka Kozina v obe smeri,

- od 18. 10. od 20. ure do 20. 10. do 12. ure bp promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani potekal samo po prehitevalnem pasu.

Dela, ki potekajo na štajerski avtocesti:

- Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka, 18. 10. od 19. ure, do ponedeljka, 21. 10., do 5. ure. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti,

- na razcepu Slivnica bo zaprt krak iz smeri Ljubljane proti Ptuju. Obvoz je možen preko priključkov Rogoza ali Sl. Bistrica - sever.

Ostale ceste:

- Na gorenjski avtocesti je na počivališču Jesenice proti Ljubljani zaprt bencinski servis.

- V Ljubljani bo do nedelje, 20. 10., zaprta Vodnikova cesta med Šišensko in Celovško cesto.

- V Ljubljani bo do 30. 10. zaprta Letališka cesta pri krožišču z Bratislavsko cesto, obvoz po Bratislavski in Leskoškovi cesti.

- Na Ptuju bo zaprta Ormoška cesta, podvoz pod železniško progo, do 18. 10. ter od 21. do 23. 10. Obvoz po Osojnikovi, Dornavski, Puhovi, Ormoški cesti in obratno.

- Cesta Jereka - Jezero bo v Stari Fužini zaprta od 18. 10. od 7. ure do 20. 10. do 17. ure. Obvoz bo preko Bohinjske Bistrice.

- Cesta Kranj - Sp. Brnik bo v Šenčurju zaprta od 19. 10. od 7. ure do 20. 10. do 22. ure. Za osebna vozila bo obvoz skozi Šenčur, za tovorna vozila po avtocesti.