Sedemletni Teo zbolel za redko gensko boleznijo, pomagajo mu lahko v ZDA

Starša sedemletnega Tea iz ljubezni do svojega sina črpata neizmerno moč in sta povsem predana reševanju svojega otroka.

"Naša edina rešitev je, da ga odpeljemo v Ameriko, da prejme zdravilo elevidys," razlaga dečkov oče David Slodnjak. Teova mama Dragica Štrucl pa dodaja, da so dobri in slabi dnevi, čeprav so največkrat žal slabi. "Ko se razjočeš, ker te je strah, da ne boš uspel tega zneska dobiti. Tega me je najbolj strah."

Zdravljenje v ZDA stane 2,5 milijona evrov, zdravstvena zavarovalnica ga ne krije. Čas pa je ključnega pomena, ta bolezen zelo hitro napreduje. "Po osmem letu starosti začne zelo hitro napredovati, tam nekje do desetega leta statistika kaže, da otroci nehajo hoditi, so prikovani na invalidski voziček, po 12 letih so že v postelji, nepokretni," je skrušen oče.

Povprečna življenjska doba s to boleznijo pa je zgolj 28 let.

Teo je izjemno srčen deček, ki ga ima zelo rad tudi njegovi starejši brat. Rad bi postal gasilec, pravi, najbolj pa si želi, da bi bil zdrav.

Zdravilo bi moral Teo zato prejeti čim prej. V društvu Viljem Julijan so zanj že odprli račun za donacije, prav tako so možne preko SMS sporočil Teo 10 in Teo 5 na 1919. Vsakomur ki pomaga, pa je družina neizmerno hvaležna.