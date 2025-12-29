Naslovnica
Sedemletni Teo zbolel za redko gensko boleznijo, pomagajo mu lahko v ZDA

Ptuj, 29. 12. 2025 20.17 pred 50 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Jana Ujčič
Teo Slodnjak

Sedemletni Teo iz okolice Ptuja je še pred nekaj meseci veljal za zdravega dečka, z izjemo nekaj motoričnih težav. Nato pa je udarila huda diagnoza – Duchennova mišična distrofija, ki otrokom postopoma jemlje mišično moč, samostojnost in nazadnje tudi življenje. Zdravilo, ki lahko upočasni napredovanje te redke genske bolezni, je na voljo le v ZDA in je zelo drago, zato je družina primorana prositi za pomoč. Teo pa zdravljenje potrebuje čim prej.

Starša sedemletnega Tea iz ljubezni do svojega sina črpata neizmerno moč in sta povsem predana reševanju svojega otroka.

"Naša edina rešitev je, da ga odpeljemo v Ameriko, da prejme zdravilo elevidys," razlaga dečkov oče David Slodnjak. Teova mama Dragica Štrucl pa dodaja, da so dobri in slabi dnevi, čeprav so največkrat žal slabi. "Ko se razjočeš, ker te je strah, da ne boš uspel tega zneska dobiti. Tega me je najbolj strah."

Zdravljenje v ZDA stane 2,5 milijona evrov, zdravstvena zavarovalnica ga ne krije. Čas pa je ključnega pomena, ta bolezen zelo hitro napreduje. "Po osmem letu starosti začne zelo hitro napredovati, tam nekje do desetega leta statistika kaže, da otroci nehajo hoditi, so prikovani na invalidski voziček, po 12 letih so že v postelji, nepokretni," je skrušen oče.

Povprečna življenjska doba s to boleznijo pa je zgolj 28 let.

Teo je izjemno srčen deček, ki ga ima zelo rad tudi njegovi starejši brat. Rad bi postal gasilec, pravi, najbolj pa si želi, da bi bil zdrav. 

Zdravilo bi moral Teo zato prejeti čim prej. V društvu Viljem Julijan so zanj že odprli račun za donacije, prav tako so možne preko SMS sporočil Teo 10 in Teo 5 na 1919. Vsakomur ki pomaga, pa je družina neizmerno hvaležna.

Teo Slodnjak zdravljenje Duchennova mišična distrofija pomoč donacije

Gram
29. 12. 2025 21.07
0 EUR Ukrajini in koruptivnemu režimu in bi bilo dovolj denarja za bolne.
Odgovori
+1
1 0
PuntaChristo
29. 12. 2025 21.01
Naj napišejo Zelenskemu, da jim da nekaj našega denarja, ki si ga lepo kopiči. Ljudje za sebe nimamo, kako naj še dajo drugim.
Odgovori
+1
2 1
enapi
29. 12. 2025 20.58
Se pri takih temah res ne znate izogniti politike?
Odgovori
0 0
polnjenapaprika
29. 12. 2025 20.58
Ta problem lahko reši samo Volodimirjeva WC školjka
Odgovori
+1
1 0
Primož Rus
29. 12. 2025 20.55
SRAMOTNO JE,da drugim otrokom DAJEMO DENAR NA PLADNJU,za naše otroke pa namesto,da bi "vladarji"dali denar......denar daje navadno ljudstvo.......
Odgovori
+1
2 1
3320.
29. 12. 2025 20.50
Še dobro da nismo evtanazije izvolili, bi mu jo takoj ponudili.
Odgovori
-3
1 4
Gram
29. 12. 2025 21.06
Neumen komentar.
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
29. 12. 2025 20.47
No Golob, predvolilni bomboncek, namesto ukraini naj kak milijoncek ali pa dva da za otroka!!! Sej se mi gre za ljudi, za narod?!?!?!!!!
Odgovori
+3
6 3
Bolfenk2
29. 12. 2025 20.43
Za Ukraino je nori Golob obljubil milijarde, za naše otroke pa bomo zbirali zamaške.
Odgovori
+6
9 3
Alex82
29. 12. 2025 21.07
Kaj pa meniš da bo svečkar Janez naredil? Tudi on bo dal za Ukraino
Odgovori
0 0
bibaleze
