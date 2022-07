Sedemletnika, ki se je poškodoval na toboganu, odpeljali v celjsko bolnišnico

Sedemletnik je v torek z bratom šel na tobogan King kobra, kjer se je zgodila nesreča. "Prišlo je do naleta dveh kopalcev, namreč naš redar je spregledal, da ena od stez še ni prosta in prehitro spustili druga dva kopalca. Obe tubi sta se zaleteli in pri tem je prišlo do telesnih poškodb," je povedal vodja marketinga in prodaje Terme Olimia Vasja Čretnik.

Fantu so nemudoma pomagali reševalci na kopališču in zdravnik, reševalno vozilo ga je nato odpeljalo v celjsko bolnišnico. Tudi v termalnem parku so pretreseni, še posebej redar, pravi. "Na žalost je šlo definitivno za človeško napako. Redar ju je spregledal. Sicer je zelo odgovoren delavec, že pet let dela na tem delovnem mestu in to je njegova prva napaka, ampak vsaka, ki se zgodi, je preveč," še dodaja.

Policisti zdaj zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja za povzročitev splošne nevarnosti. Že sedaj so imeli enega redarja na začetku tobogana, drugega na koncu, zdaj so uvedli še dodatni nadzor. "Dodatno smo uvedli še enega redarja, ki nadzira oba, če bi se slučajno zgodilo, da se znova koga spregleda, da se to prepreči. Verjamemo, glede na to, da je bila zadnja nesreča pred petimi leti, da bomo to v bodoče preprečili," še pravi Čretnik.

Pred petimi leti se je na toboganu lažje poškodoval kopalec, drugih poškodb, kjer je potrebna zunanja medicinska pomoč, je malo, pravi, dve do tri na leto pri več kot 100.000 obiskovalcih. V termalnem parku sicer dnevno samo za varnost skrbi od 13 do 18 redarjev in reševalcev.