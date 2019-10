Sedež državnega sveta bi preselili v Maribor

"Slovenija je izrazito centralizirana država in centralizacija se zgolj krepi, kar vidno in občutno škodi skladnemu regionalnemu razvoju," je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedal eden od skupno 19 predlagateljev Bartolo Lampret .

Pobudo so danes objavili na spletu in povabili ostale državljane in državljanke Slovenije k podpisu. "Ko bomo zbrali primerno število podpisov, bomo predali pobudo predsednikom državnega sveta, vlade in države," je povedal svetovalec za odnose z javnostmi Lampret.

'Ko je treba preiti na konkretna dejanja, le izmikanje'

Prenos sedeža državnega sveta v Maribor bo imel po prepričanju pobudnikov predvsem simbolni pomen in bo nakazal pot za prenos sedežev drugih organov iz Ljubljane. Nekdanji minister, odgovoren za področje lokalne samouprave Božo Grafenauer je izpostavil, da številni politiki govorijo o potrebni decentralizaciji države, ko je treba preiti iz besed v konkretna dejanja, pa pride le do "izmikanja in izgovorov".