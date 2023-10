Sedmice ni več, v sredo žrebajo šestico, verjetnost za dobitek 1 : 11

"Loto igralci so ena največjih skupnosti v Sloveniji. Od leta 1962 do danes smo na območju Slovenije dobili več kot 60 loto milijonarjev, v zadnjih desetih letih pa so igralci igre loto prejeli nekaj več kot 267 milijonov evrov dobitkov. Dosedanja rekordna vrednost glavnega dobitka v višini 5 milijonov evrov je bila vplačana dvakrat: prvič 8. julija 2015 v Kopru, drugič pa 9. oktobra 2022 na loterija.si," so na Loteriji Slovenije dodali še nekaj podatkov o dobitkih. Ob tem so se pohvalili, da so v zadnjih desetih letih samo iz igre Loto zbrali 95 milijonov evrov za delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Proračun države pa da je iz sklada davkov, vezanih na prirejanje iger na srečo, pridobil skoraj 54 milijonov evrov.

Loto je najbolj priljubljena igra na srečo v Sloveniji, v njej pa po podatkih Loterije Slovenije sodeluje kar 950.000 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Prvo žrebanje je bilo leta 1962, tokratna prenova pa je največja v slovenski zgodovini igranja lota.