See Meet Slovenia 2019 odpira vrata

Med 16. in 17. oktobrom vas v hotelu CITY Maribor čaka edinstven dogodek, ki je v preteklih letih privabil več kot 140 udeležencev iz različnih držav jugovzhodne Evrope, Avstrije, Nemčije in Italije. SEE MEET SLOVENIA je mednarodni B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog s posebnim poudarkom za podjetja s področja digitalizacije industrijskih procesov in IKT, predelovalne industrije (kovinska, izdelki iz gume in plastičnih mas), s področja energetske učinkovitosti in drugih storitev. V dveh dneh vas čaka do 15 vnaprej načrtovanih osebnih sestankov, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sodelovanje.