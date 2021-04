Šef iz Estonije prišel na posebno misijo – postati očka

Novi samec se je skotil 7. maja 2011 v moskovskem živalskem vrtu, po letu in pol pa je novo domovanje dobil v estonskem živalskem vrtu v Talinu, kjer je s samico sobival do konca leta 2018. Tako kot Vita in Vito v ljubljanskem živalskem vrtu tudi onadva nikoli nista imela mladičev. 200-kilogramski samec, ki bo 7. maja dopolnil deset let, v rojstnem listu nosi ime Botsman, Estonci pa so ga klicali Pootsman, kar oboje pomeni "poveljnik krova oz. šef palube" in lepo sovpada tudi z njegovim naravovarstvenim potovanjem, saj zadnja tri leta gostuje v različnih živalskih vrtovih. "Pri nas mu bomo rekli kar kratko Bos ali šef," so sporočili iz ZOO Ljubljana.

Bos je tako v Ljubljano prišel s prav posebnim namenom, da bi se z Vito ujela in uspešno parila. "Nadaljevanje dobrih genov, kot jih imata Bos in Vita, je ključno za ex situ ter in situ ohranitvene programe, zato so se pri Evropski zvezi živalskih vrtov EAZA odločili, da pri tem poskusijo tudi z menjavo partnerjev. Samec je zato sedaj vključen v vzrejni program ogroženih živalskih vrst tako, da se mu omogoča parjenje z različnimi samicami, kar se je že obrestovalo," so pojasnili.

Bos je bil konec leta 2018 začasno premeščen v živalski vrt na Češkem, kjer se je pridružil samici Tanyi, ki je junija 2019 skotila tri mladiče. Ker so tigri samotarji in samci ne skrbijo za vzrejo mladičev, so ga konec leta 2019 premestili v ZOO Parco Natura Viva v Italiji k samici Luvi, kjer je znova postal oče trojčkov. Letos bo partner samici Viti iz ZOO Ljubljana, ki bo dopolnila deset let in ima z izkušenim samcem boljše možnosti za prvo leglo.