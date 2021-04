Šef je pri delu zagrešil večjo napako, nato pa zanjo okrivil svojo podrejeno

Šef je pri delu zagrešil večjo napako, da bi prikril svojo odgovornost, pa je zanjo okrivil svojo podrejeno.

Napaka je bila precejšnja in s sabo je prinesla nemalo neprijetnih posledic, ki jih ni bilo mogoče pomesti pod preprogo. Šef je bil v stiski, saj ni želel priznati, da je njegova malomarnost pripeljala podjetje v škripce, zato se je v trenutku, ko je bil primoran poročati o poteku dogodkov, v hipu odločil, da bo krivdo prevalil na svojo podrejeno. Ta je bila povsem presenečena in užaljena, vendar si ni upala javno protestirati, saj se je bala šefove jeze in morebitnega maščevanja. Njegovi izpadi verbalnega nasilja nad podrejenimi so bili v podjetju dobro znani; včasih pa je kakšna njegova žrtev tudi neupravičeno končala na zavodu za zaposlovanje. Precej neprijetna zgodba, pa naj se konča s slabo voljo, ali pa s predčasno prekinitvijo delovnega razmerja. Marsikomu se je kaj podobnega tudi že zgodilo in občutek nemoči ter jeze je dovolj, da nam povzroči resne zdravstvene težave. Zato je prav, da v situacijah, ki sodijo v poglavje nadlegovanja na delovnem mestu (mobing), pravilno in pravočasno ukrepamo. Tako zaščitimo svoje zdravje, v skrajnih primerih pa se izognemo tudi znižanju plače, prekinitvi delovnega razmerja ali podobnim neželenim posledicam. In kako ukrepati? Natančen proces je odvisen od posamezne situacije, vpletenih, možnih posledic ter trajanja nadlegovanja. Zato je nujno o tem čim prej spregovoriti z odvetnikom, ki je specializiran za obravnavo tovrstnih primerov. Odvetnik nam bo svetoval pravilne ukrepe ter nam omogočil, da v vseh okoliščinah uporabimo ustrezne pravne možnosti. Če sumite, da bi bili tudi na vašem delovnem mestu lahko žrtev nadlegovanja, ali pa obstaja verjetnost, da bi delodajalec kršil vaše pravice na kakšen drugačen način (vas neupravičeno odpustil, vam ne bi izplačal regresa, plače ali prispevkov, ali pa vam neupravičeno znižal plačo) je zdaj čas, da razmislite o zavarovanju pravne zaščite. Ta vam omogoča, da se brezplačno pogovorite z odvetnikom in vstopite v pravni proces, ki vas bo zaščitil pred nadaljevanjem nadlegovanja. Rešitev je veliko – od zahteve za prekinitev kršitev, pa vse do zahtev za odškodnino in sodnega postopka.

Družina Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj. Nepremičnine Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške. Promet Pomislite na situacije, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo, ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

