Šef KPK o Jankovićevih očitkih: Tega sem že vajen, kritike ne jemljem osebno

Zoran Janković je stresel rafal očitkov na tiste, ki njemu očitajo nepravilnosti in zlorabe v primeru Elekte in odpisu 29 milijonov evrov dolga, ki močno razburja slovensko javnost. Najprej je sebe naredil za žrtev, češ da je on sam izgubil nekaj milijonov, potem pa pod vprašaj postavil kredibilnost nekaterih poslancev, šefa KPK in deloma tudi medijev. Šef KPK Štefanec pa je za našo televizijo povedal: ''Tega sem že vajen, kritike ne jemljem osebno.''

Tri družinska podjetja Jankovičevih sinov Electa so z manevri dosegla od 90 do 95 odstotkov odpisa dolgov, v katerih so bila med upniki tudi podjetja v delni državni lasti in davkoplačevalski denar. Medtem je imel najmlajši sin Jankovića uradno razpoložljivega denarja 300.000 evrov, porabil pa je dva milijona več. Po besedah župana je to bil kredit, ki si ga je izposodil v Srbiji in ga je drago plačal.

''Moj sin je svoje početje drago plačal, zato je brez hiše. To ste bili zraven, ko so vršili tudi rubež na tisti opremi,'' je dejal. Janković slabo sprejel očitke KPK A kar bi trenutno vsi radi vedeli, je to, kdo je skrivnostni Jan Bec, ki je preko svojih šestih podjetij odkupoval terjatev za terjatvo v vseh treh poenostavljenih prisilnih poravnavah Elekti. Kljub temu, da so lani njegove družbe poslovale z izgubo. Jankovič pravi, da ga pozna le bežno in spomni, da je tudi on tisti, ki je bil oškodovan:''Če skrbite za upnike, potem skrbite zame. Potem sem jaz najbolj oškodovan. Izgubil sem štiri milijone 600.000 evrov.''

Štefanec pa je povedal: ''Navajen sem na očitke, kot predsednik komisije mi je pravzaprav tudi razumljivo, da očitki včasih letijo na mene, predvsem seveda tisti, ki so z našimi ugotovitvami in odločitvami prizadeti.'' FOTO: POP TV