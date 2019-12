Šef Lenarčičevega kabineta v Bruslju bo Matjaž Malgaj

Kabinet Janeza Lenarčiča, ki bo pristojen za krizno upravljanje, bo vodil Matjaž Malgaj, ki je bil tudi šef kabineta nekdanjega komisarja Janeza Potočnika. Namestnica vodje Lenarčičevega kabineta je Belgijka Natalie Pauwels. Poleg tega bodo v njem še Nemec Kim Eling, Francoz Roland Sourd, PoljakinjaKasia Jurczak, Mateja Munda kot osebna asistentka in Tina Štrafela, dosedanja govorka na slovenskem veleposlaništvu pri EU, ki bo pristojna za komunikacijo.

V osnovi je kabinet običajnega komisarja šestčlanski, vendar ga je mogoče razširiti na sedem članov. Skupaj s podpornim osebjem naj bi Lenarčičeva ekipa štela 15 članov, med katerimi so poleg članov kabineta še asistenti in poslovni sekretarji. Med njimi sta še dve Slovenki, asistentka Jasna Pajnkihar in poslovna sekretarka Živa Kokolj.

V Lenarčičevi ekipi je bistveno več žensk kot moških. V njej je pet Slovencev, sicer pa še državljani Belgije, Francije, Nemčije, Danske, Bolgarije, Italije in Poljske. Ekipa je strokovno močna in izkušena, veliko članov Lenarčičevega kabineta je že delalo po drugih kabinetih.